Megszólalt Diane Keaton családja, elárulták a színésznő halálának okát

Diane Keaton családja most először szólalt meg a 79 éves Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő halála óta. Megható üzenetben köszönték meg a rajongók szeretetét, és megosztották, mi okozta a legendás színésznő halálát.

Diane Keaton október 11-én hunyt el kaliforniai otthonában, 79 éves korában. A hollywoodi legenda halála az egész világot megrázta – most pedig családja először nyilatkozott a történtek után, közölte a Ridikül.hu.

„A Keaton család rendkívül hálás az elmúlt napokban kapott rengeteg szeretetért és támogatásért, amit Diane nevében kaptunk, aki október 11-én tüdőgyulladás következtében hunyt el” – áll a család People magazinhoz eljuttatott közleményében.

A színésznő szerettei azt is kérték, hogy aki szeretné, adományaival azokat a célokat támogassa, amelyek Keatonnak különösen fontosak voltak.

„Diane imádta az állatokat, és szívügye volt a hajléktalan emberek támogatása. A legszebb gesztus emlékére az lenne, ha a helyi élelmiszerbanknak vagy állatmenhelynek ajánlanák fel az adományt” – írták.

Keaton halála váratlanul érte mindazokat, akik szerették. Egy közeli barát szerint az állapota nagyon hirtelen romlott le, és a színésznő az utolsó hónapokban már csak a legszűkebb családját engedte maga köré. „Olyan ember volt, akiben mindig ott égett az élet szeretete és az alkotás iránti vágy. Nehéz elhinni, hogy már nincs velünk” – mondta egyik közeli ismerőse.

Diane Keaton a hetvenes években vált világhírűvé, amikor eljátszotta Kay Adams szerepét A Keresztapa című filmben,

majd Woody Allen klasszikusában, az Annie Hall-ban nyújtott alakításáért elnyerte az Oscar-díjat. Később olyan filmekben láthattuk, mint Az örömapa, Elvált nők klubja, Kőkemény család, Hozzámész, mert azt mondtam vagy a Könyvklub.

A színésznő soha nem ment férjhez, de két gyermeket fogadott örökbe: lányát, Dextert 1996-ban, fiát, Duke-ot 2001-ben. Élete végéig Los Angelesben élt, távol a hollywoodi csillogástól, szerényen, mégis méltósággal.

