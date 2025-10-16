Mégsem adják ki az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán tisztet

Az olasz legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte a fellebbviteli bíróság döntését, amely elrendelte az ukrán Szerhij K. kiadatását a német igazságszolgáltatásnak – közölte a Polsatnews. A gyanú szerint Szerhij K. 2022-ben támadást hajtott végre az Északi Áramlat német–orosz gázvezeték ellen. Az ügyet most újratárgyalják.

Szerhij K.-t még augusztusban tartóztatták le egy, az észak-olaszországi Rimini közelében fekvő üdülővárosban, miközben családjával nyaralt.

A 49 éves ukrán férfi tagadja, hogy köze lenne a támadáshoz, amelyben a Németországba irányuló orosz földgázszállításra szánt négy vezeték – az Északi Áramlat 1 és 2 – közül hármat 2022. szeptember 26-án támadtak meg robbantással. Állítása szerint azonban a robbantások idején Ukrajnában tartózkodott. A bolognai fellebbviteli bíróság azonban másképp látta az ügyet: szeptemberben jóváhagyta a gyanúsított kiadatását Németországnak.

A vádlott ügyvédje fellebbezést nyújtott be, arra hivatkozva, hogy védence alapvető jogai – köztük a tisztességes eljáráshoz való jog és az emberi méltóságot biztosító fogva tartási körülmények – sérültek.

„Ezeket a jogokat nem lehet feláldozni az automatikus igazságügyi együttműködés oltárán” – hangsúlyozta az ukrán ügyvéd. A nemzetközi sajtó korábban arról számolt be, hogy Szerhij K. nem csupán résztvevője, hanem egyik szervezője lehetett az Északi Áramlat gázvezeték elleni támadásnak.

A német ügyészség szerint az ukrán férfi és társai egy rostocki kikötőből indult jachtról hajtották végre az akciót, amelyet hamis okmányok és közvetítők segítségével béreltek Németországban. A nyomozók úgy vélik, a búvárok legalább négy robbanóanyagot erősítettek a vezetékekre, majd egy sofőr vitte vissza őket Ukrajnába.

Volodimir Z.

Az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásának kérdése azonban egy lengyel szálat tartalmaz.

Még szeptember végén őrizetbe vettek Lengyelországban egy ukrán állampolgárságú férfit, Volodimir Z.-t, aki Németország gyanúja szerint búvárként vett részt az Északi Áramlat 2022-es felrobbantásában, és emiatt európai elfogatóparancsot adtak ki ellene – erősítette meg a férfi lengyel ügyvédje.

Jelenleg a gyanúsított Varsóban van őrizetben, miután hétfőn a varsói kerületi bíróság negyven nappal meghosszabbította az ukrán állampolgár előzetes letartóztatását.

Az ügyről szólva Donald Tusk lengyel miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Lengyelországnak nem érdeke, hogy az Északi Áramlat felrobbantásával gyanúsított Volodimir Z-t kiadják Németországnak. Mint mondta:

„Európának az okozott problémát, hogy egyáltalán megépült az Északi Áramlat balti-tengeri német–orosz gázvezeték, nem pedig az, hogy felrobbantották.”

Az európai elfogatóparancs alapján körözött Volodimir Z. ügyében lengyel bíróság fog dönteni.

Kiemelt kép: A svéd parti őrség felvételén földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csővezetékből a Balti-tengeren, svéd felségvizeken 2022. szeptember 28-án (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség)