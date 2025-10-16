Magyarország sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fog Ukrajnába küldeni a háborúba – közölte a honvédelmi miniszter

Az európaiak át akarják állítani a gazdaságot hadigazdaságra azért, hogy az anyagháborút Oroszország ellen megnyerhessék Ukrajnán keresztül – közölte a honvédelmi miniszter csütörtökön az európai védelmi miniszterek előző napi értekezlete után a Facebook-oldalára feltöltött videóban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatása szerint ő az értekezleten elsősorban a nemzeti tervezés és a nemzeti irányítás fontosságára hívta fel a figyelmet, és világossá tette: „Magyarország sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fog Ukrajnába küldeni a háborúba. Ez a háború nem a magyarok érdeke, ezt a háborút meg kell állítani.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: a Brüsszelben tartott értekezleten Európa saját védelme volt a középpontban. „Én ebben a tekintetben a nemzeti tervezés és a nemzeti irányítás fontosságára hívtam fel a figyelmet, valamint arra, hogy a nemzeti tervekkel és a NATO-tervekkel egybehangzónak kell lenni Európa bármilyen terveinek is” – fogalmazott a tárcavezető. Hozzátette, hogy ezek mögül a tervek mögül folyamatosan előbukkan Ukrajna állandó pénzügyi és katonai támogatása is, ami rengeteg pénzbe fog kerülni, az adófizetők pénzét fogják elvonni a tagállamokból, és így a magyarok pénzét is szeretnék elvonni majd. „Minden olyan párt, amit Brüsszel hozott létre, és Brüsszel támogat, valójában elvenné a magyarok pénzét, és azt Brüsszelen keresztül Ukrajnának adná. Ezt meg kell állítani, ezt nem szabad megtenni. Sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem fogunk Ukrajnába küldeni a háborúba. Ez a háború nem a magyarok érdeke, ezt a háborút meg kell állítani. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A tegnapi EU védelmi miniszteri értekezleten tovább folytatódott a háborús készülődés. Magyarország békét akar! Közzétette: Szalay-Bobrovniczky Kristóf – 2025. október 16., csütörtök Brutális ütemben gyártanak és küldenek drónokat a britek Ukrajnának Nagy-Britannia fél év alatt több mint 85 ezer katonai drónt szállított Ukrajnának – közölte szerdán a brit védelmi minisztérium. A tárca bejelentette azt is, hogy a brit légierő az év végéig meghosszabbítja járőrözését a kelet-európai légtérben. A minisztérium tájékoztatása szerint a brit kormány az idén 600 millió fontot (több mint 270 milliárd forintot) fordított az ukrán fegyveres erőknek szánt drónok gyártásának felgyorsítására. Az összeg az Ukrajna számára összeállított 4,5 milliárd fontos (több mint kétezer milliárd forintos) idei brit katonai támogatási csomag része. Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)