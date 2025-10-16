Kórházba szállították a Reszkessetek, betörők sztárját

Kórházba került a Reszkessetek, betörők! filmsorozat sztárja, a 68 éves Daniel Stern.

A New York Post szerint a TMZ magazin értesült arról, hogy Daniel Stern még október 7-én rosszul lett a kaliforniai Somis-ban található otthonában.

A magazin információi szerint Stern otthonához először tűzoltók érkeztek ki, majd később kórházba is kellett szállítani a színészt.

Úgy tudják, hogy Daniel Sternt azóta már kiengedték a kórházból, a magazin kérdésére pedig a színész sajtószóvivője is megerősítette, hogy Stern azóta „jól érzi magát”.

A vígjáték miatt lett híres, mostanában visszavonultan él

A színész az egyik betörő, Marv Murchins szerepét játszotta a Kevint alakító gyermekszínész, Macaulay Culkin, valamint a másik betörő, Joe Pesci főszereplésével készült Reszkessetek, betörők!-filmekben.

Daniel Stern később azonban elköltözött Hollywoodból, hogy feleségével, Laure Mattos-szal és három gyermekükkel nyugodtabb életet éljen kaliforniai birtokán.

„Elég pénzt kerestem ahhoz, hogy ne kelljen dolgoznom. Elég pénzt kerestem, és elég takarékos vagyok”

– mondta a színész tavaly a People magazinnak, utalva arra is, hogy a házát és az autóit is készpénzben vette hitel helyett, „mert művészként soha nem tudtam, hogy fogok-e még pénzt keresni”. Elmondása szerint felesége is segített neki megtervezni azt, hogy takarékosan eléldegélhessenek a félretett pénzből.

Stern abban az interjúban azt is elmondta, hogy az 1990-es premier óta nem nézte meg teljes egészében a Reszkessetek, betörők! első részét. „Láttam belőle részleteket. Láttam néha, amikor ezek felbukkantak […]. Vagy amikor bekapcsolom a tévét, és pont azt látom, ahogy ráesek a játékokra, vagy valami ilyesmi” – mondta.

Kiemelt kép: Daniel Stern a Reszkessetek, Betőrök! 2-ben