Két meggyilkolt és elhurcolt túsz földi maradványait adta vissza a Hamász Izraelnek

A Miniszterelnöki Hivatal csütörtökön közölte, hogy a két elhunyt túsz, Inbar Hayman és Muhammad Al-Atarash törzsőrmester földi maradványait visszaszolgáltatták Izraelnek, és a hatóságok befejezték az azonosításukat.

A két koporsót az éjjel adták át Izraelnek a Gázai övezetből, majd a Nemzeti Igazságügyi Orvostani Központban azonosították – írja az Israel Hayom.

Haymant a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet gyilkolta meg 2023. október 7-én a Nova zenei fesztiválon, majd holttestét a Gázai övezetbe hurcolták.

Halálát hivatalosan 2023. december 15-én erősítették meg.

Al-Atarash, a beduin Sawaa törzsből származott, és nyomkövetőként szolgált a Gázai határnál működő Északi Dandárnál. 2023. október 7-én reggel, a harcok során esett el, testét pedig a Hamász vitte magával. Az ő halálát 2024. június 24-én erősítették meg. Szülőket, testvéreket, két feleséget és tizenhárom gyermeket hagyott hátra.

Az Izraeli Védelmi Erők a túszok visszaadására közleményében reagált, melyben így fogalmazott:

„A hadsereg őszinte részvétét fejezi ki a családoknak, és továbbra is mindent megtesz azért, hogy minden túsz visszakerüljön családjához, méltó temetésre. A Hamásznak eleget kell tennie az egyezségben vállalt kötelezettségeinek, és mindent meg kell tennie azért, hogy az összes túsz visszakerüljön családjához, méltó temetés céljából.”

Donald Trump szerdán szintén a túszok földi maradványainak visszaadásáról beszélt:

„Ők (a Hamász) keresik őket, kétségtelenül. Az összes élő túsz nálunk van, ma pedig több elhunytat is visszahoztak. Ez egy borzalmas folyamat, szinte utálok róla beszélni. De ásnak – ténylegesen ásnak –, vannak területek, ahol tömegesen találnak testeket, amelyeket szét kell választani. El sem hinnék, mennyi mindent találnak. Némelyik test már nagyon régóta ott fekszik.”

Mi lesz a tűzszünet után?

Az amerikai kormányzat egyik magas rangú tanácsadója szerdán közölte, hogy a tűzszünet aláírása után

az Egyesült Államok célja a Gázai övezetben kialakítani egy kezdeti stabilitást, és egy nemzetközi stabilizációs erő létrehozását készítik elő, amely majd bevonul a térségbe.

A tanácsadó elmondása szerint számos ország jelezte már részvételi szándékát, köztük Indonézia is.

Az Egyesült Államok Egyiptommal és Katarral folytat tárgyalásokat a humanitárius segélyek biztonságos eljuttatásáról, és a megbeszélések eddig „pozitív irányban haladnak”.

A tanácsadó hangsúlyozta, hogy senkit sem kényszerítenek majd a Gázai övezet elhagyására. Emellett kiemelte: nem folyhat újjáépítési pénz olyan területekre, amelyek a Hamász ellenőrzése alatt maradnak. Az újjáépítési folyamatot nemzetközi felügyelet alatt hajtanák végre, hogy megakadályozzák a szervezet újbóli megerősödését.

Kiemelt kép: a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet katonai alakulata, az Izzadín al-Kászem Brigádok tagja őrt áll, amint a Nemzetközi Vöröskereszt járműve útnak indul négy izraeli túsz holttestével Gáza városából Izraelbe 2025. október 14-én (Fotó: MTI/AP/Juszef az-Zanun)