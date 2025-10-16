Két év a földi pokolban: keserves újrakezdés vár az október 7-i túszokra

Két évvel ezelőtt a Hamász és más palesztin terrorszervezetek összehangolt támadást indítottak Izrael ellen. A 2023. október 7-i vérengzésben több mint 1200 embert öltek meg, 251 civilt pedig a Gázai övezetbe hurcoltak. Az izraeli foglyok több mint két évig éltek a földi pokolban, ahol éheztették és kínozták őket. Az elengedett túszok testben és lélekben is megtörve tértek haza, miközben a traumák árnyékában új fejezetet próbálnak nyitni.

Az izraeli civileket véres leszámolások közepette hurcolták el a Hamász terroristái. A túszok több mint két éven keresztül éltek rettegésben, embertelen körülmények között.

A 2023. október 7-i támadás után a bizonytalanság és a szenvedés uralta az izraeli foglyok mindennapjait. Nem tudták, hogy megélik-e a holnapot, és ha igen, milyen árat kell érte fizetniük.

A túlélők elmondása szerint rendszeres volt az éheztetés, a vízmegvonás és a lelki terror.

A túszok szűk, teljesen sötét, levegőtlen alagutakban raboskodtak, hónapokig tisztálkodás vagy ruhacsere nélkül. Fogvatartóiktól férgekkel teli ételt, szennyezett vizet kaptak, valamint fizikai, illetve szexuális bántalmazásnak is gyakran voltak kitéve.

A női foglyok arról is beszámoltak, hogy megalázó videókban szerepeltették őket, míg másokat kényszerházassággal fenyegettek. Többen maradandó sérüléseket szenvedtek: Emily Damari az egyik kezén elvesztette az ujjait, Alon Ohel pedig megvakult az egyik szemére. Evyatar Davidot szintén bántalmazták és éheztették a terroristák. Az izraeli túsznak parancsba adták, hogy ássa meg a saját sírját, amit videóra is vettek.

Visszatérés a Hamász poklából

Izrael 2023. október 7. után katonai hadműveletet indított Gázában, majd humanitárius válság alakult ki az övezetben. Ehhez a Hamász is szándékosan hozzájárult, propagandacéljai megvalósításához pedig a palesztin civileket is felhasználta. Júliusban videóra vették, ahogy a terroristák erőszakkal vették el a segélyszállítmányokat a rászorulók elől.

A terroristáknak az izraeli túszok jelentették az egyik legfontosabb eszközt a nyomásgyakorlásra. A Hamász politikai pajzsként és tárgyalási eszközként használta a foglyokat, hogy késleltessék az izraeli előrenyomulást, és hogy engedményekhez jussanak.

Tűzszünet és fogolycsere keretében 2023 novemberében és 2025 elején is kiszabadulhatott néhány túsz, azonban a végső fordulat csak 2025. október 13-án jött el.

Donald Trump amerikai elnök húszpontos béketervének köszönhetően több mint két év kínzás és éhezés után minden életben lévő izraeli túsz hazatérhetett.

A megállapodás értelmében a Hamásznak húsz élő és huszonnyolc elhunyt túszt kell visszaadni, cserébe kétezer palesztin fogolyért. A folyamatot Katar és más arab országok közvetítése tette lehetővé.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet 2023. október 7-én elrabolt izraeli túszok szabadon engedésének élő televíziós közvetítését néző emberek a tel-avivi Túszok terén 2025. október 13-án (Fotó: MTI/EPA)

A visszatérés továbbra sem teljes, több tucat elhunyt túsz holttestét még mindig nem sikerült azonosítani vagy visszaszerezni. A megölt áldozatok családtagjai felháborodtak, és a Hamász nyílt megállapodásszegésnek minősítették az esetet.

Az izraeli hadsereg türelmet kért, majd közölte, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt hamarosan több koporsót is átvesz a Hamásztól. Az elhunyt túszok visszajuttatása valószínűleg még hosszabb időbe telhet. A holttestek felkutatásában több nemzetközi szereplő is közreműködik az izraeli hadsereg és a hírszerzés mellett, amelyek aktívan kutatják az elhunytak maradványait a Gázai övezetben.

Az október 7-i trauma öröksége

A túlélők vallomásai és a pszichológusok jelentései szerint a 2023. október 7-i támadás kollektív traumát hagyott az izraeli lakosokban. Sokan képtelenek voltak megbirkózni a vérengzés emlékeivel, és öngyilkosságot követtek el.

A traumák gyakran évekig, sőt évtizedekig is megmaradnak. Roei Shalev és Jelena Giler néhány nappal az október 7-i évforduló után vetettek véget az életüknek. A terrortámadásra való visszaemlékezés két év után is felszakították azokat a sebeket, amelyek soha nem gyógyultak be teljesen.

A poszttraumás stressz, a depresszió és a szorongás Izrael-szerte jelen van, mind a túlélők, mind a családtagok körében.

A túszokat fizikailag és mentálisan is súlyosan megviselte a két évig tartó rettegés, kínzás és éhezés. Egyesek újra tanulják az evést, a mozgást, sőt, az emberi kapcsolódást is.

A visszatért túszoknak „újra emberré kell válniuk”, megtanulva, hogyan gyakorolhatnak autonómiát saját életük felett, miután éveken át kiszolgáltatott állapotban voltak. Az orvosok és pszichológusok egyaránt hangsúlyozzák, hogy a mentális gyógyulás hosszadalmas folyamat lesz, amit az izraeli társadalomnak kollektív erőfeszítéssel kell támogatnia.

Egyes szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a családtagok szintén az október 7-i terrortámadás sérültjei lehetnek, hiszen ők is napról napra élték át a kétségbeesés érzését.

A Nova Tribe Community – a fesztivál túlélőit és az áldozatok családjait képviselő szervezet – nagyobb odafigyelésre szólította fel az embereket. „Annyi fájdalmat éltünk át, és ezt a felfoghatatlan bánatot csak együtt tudjuk túlélni. Figyeljünk egymásra – ne hagyjuk magukra azokat, akik csendben szenvednek” – hangsúlyozták.

A Hamász halálkultusza

Alig telt el néhány óra, hogy a Hamász megkötötte az izraeli tűzszünetet, máris vérengzésbe kezdett. A palesztin terrorszervezet nyilvánosan, a tömeg előtt végezte ki a rivális palesztin politikai csoportok tagjait, legalább 33 embert megölt.

Hétfőn este videók jelentek meg a közösségi médiában, amelyeken a Hamász fegyveresei legalább hét férfit lelőnek az utcán. A kivégzést néző civilek Allah akbar felkiáltásokkal üdvözölték a gyilkosokat, és kollaboránsoknak nevezték az áldozatokat.

A kegyetlen gyilkosságok és túszejtések mind a szélsőséges iszlamista halálkultuszhoz tartoznak.

Cochav Elkayam-Levy, a Héber Egyetem emberi jogi szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az október 7-i terrortámadásnál használt módszerek hasonlóságot mutatnak az Iszlám Állam által alkalmazott kegyetlen kivégzésekkel.

Or Levi és Eli Sarabi izraeli túszokkal állnak egy színpadon a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveres szárnyának, az al-Kásszem Brigádoknak a milicistái a Gázai övezet középső részén fekvő Deir al-Balahban 2025. február 8-án, amint a Hamász szabadon enged három izraeli túszt a Hamász és Izrael közötti tűzszüneti megállapodás részeként. A túszokat az Izrael ellen 2023. október 7-én végrehajtott terrortámadások óta tartották fogva (Fotó: MTI/EPA/Haiszam Imad)

A civilek elleni tömeges és barbár módszerek a szélsőséges, iszlamista indíttatású európai terrortámadásoknál is megjelentek. A francia Bataclan-támadásnál szintén több áldozatot megcsonkítottak, egyeseket lefejeztek, a nők közül pedig többeket megerőszakoltak.

Moszab Hasszán Juszef, a Hamász egyik alapítójának legidősebb fia nyíltan beszélt a palesztinizmus mögötti politikai erőszakról. A korábbi izraeli kém szerint a terrorszervezet az erőszakra és áldozatszerepre épül, amelynek egyik elkerülhetetlen következménye volt az október 7-i terrortámadás.

Úgy véli, hogy a gázai társadalmat 36 éven át nevelték az erőszak kultuszára. Az öngyilkos merényletek, a mártíromság és civilek elleni támadások dicsőítése törvényszerűen pusztuláshoz vezet.

Október 7.: A kínzás és a terror volt a küldetésük

A Hamász fegyveresei 2023. október 7-én hajnalban áttörték az izraeli határkerítést, és összehangolt támadást indítottak több mint húsz település ellen. A célpontok között voltak a Gázai övezethez közeli kibucok, katonai bázisok, valamint a Nova zenei fesztivál, ahol több száz fiatal gyűlt össze.

Az október 7-i támadás előre kitervelt volt, a terrorszervezet hónapokon át készült a vérengzésre, a kommunikációs és a biztonsági réseket kihasználva. A terroristáknál talált utasítások részletesen tartalmazták, miként kell megalázni, megkínozni és kivégezni a civileket.

A Hamász nemcsak ölni indult, hanem a pszichológiai terror eszközeit is bevetette. A fizikai pusztítás mellett Izrael morális megtörése volt a célja, a halál kultuszának és a brutalitás látványának terjesztésével.

A támadások közben a fegyveresek élőben közvetítették a mészárlásokat, hogy félelmet és bizonytalanságot keltsenek az izraeli társadalomban.

Csecsemőket, gyermekeket és időseket is lemészároltak

A terroristák különös brutalitással vadászták le az áldozatokat, és gyakran otthonaikban gyilkolták meg a családokat. A szélsőséges palesztin fegyveresek a néhány hónapos csecsemőket, a nőket, a gyermekeket és az idős embereket sem kímélték.

A túlélők beszámolói szerint a terrorszervezet szándékosan alkalmazott szexuális erőszakot, bántalmazást és csonkítást, amely a Hamász stratégiájának része volt.

A Bibasz család tragédiája a terrorszervezet pusztításának egyik legmegrázóbb szimbólumává vált. Siri Bibaszt és két kisfiát, a mindössze 9 hónapos Kfirt és 4 éves bátyját, Arielt a kamerák kereszttüzében, élő közvetítésben hurcolták el otthonukból.

A vizsgálatok később megállapították, hogy a gyermekeket puszta kézzel ölték meg a terroristák. A narancssárga szín, amely a család vörös hajára utal, az egység, a gyász és a kitartás szimbólumává vált.

A négyéves Ariel és a tíz hónapos Kfir Bibasz édesanyjukkal, Sirivel. A törvényszéki vizsgálatok szerint a terroristák puszta kézzel ölték meg a gyermekeket (Fotó: X)

A Holit kibucban Adi Vital-Kaplount két kisfia szeme láttára lőtték agyon, a gyermekek csak csodával határos módon élték túl a támadást.

A Hamász terroristái még a legvédtelenebbeknek sem kegyelmeztek. A 12 éves autista Noya Dan és 80 éves nagymamája, Carmela Dan szintén az elhurcolt áldozatok között voltak. Holttestüket csak később találták meg Gázában.

Shani Louk, német–izraeli tetoválóművész szintén a terrorszervezet brutalitásának egyik jelképe lett. A nő testét félmeztelenül hurcolták végig Gáza utcáin, miközben tömegek ünnepeltek. Maradványait 2024 májusában emelték ki egy gázai alagútból.

Izraelt és a túszokat egyaránt keserves újrakezdés várja a Hamász borzalmai után. A vérengzés emléke rendkívül mély lelki sebeket hagyott, amelynek feldolgozása még szakemberek segítségével is hosszadalmas folyamat lesz.

Kiemelt kép: Az izraeli hadsereg képén a Hamász palesztin iszlamista szervezet által szabadon engedett egyik, magyar felmenőkkel rendelkező izraeli túsz, Omri Miran egy hozzátartozójával a szabadulása után, 2025. október 13-án. Az Izrael és a Hamász megállapodása szerint a Hamász ezen a napon visszaadja az általa 2023. október 7-én elrabolt izraeli túszok utolsó csoportját, Izrael pedig szabadon enged csaknem kétezer palesztin foglyot (Fotó: MTI/AP/Izraeli hadsereg)