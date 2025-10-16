Elkezdődtek az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya legnehezebb szakaszának előmunkálatai

Elkezdődtek az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya legnehezebb, a székelyföldi Gyergyóditró és a moldvai Gerinces (Grinties) közötti hegyvidéki szakaszának előmunkálatai – tájékoztatta az MTI-t szerdán a Hargita megyei önkormányzat.

Az A8-as autópálya Marosvásárhely és a moldvai Ungheni között épül, és Székelyföldön is áthalad. A közlemény szerint a Gyergyóditró és Gerinces közötti szakasz tervezésével és megépítésével megbízott kivitelező elkezdte a geotechnikai fúrásokat és a régészeti feltárás előkészítését a Hargita megyei nagyközségben. Az előmunkálatok a tervezési szakasz részét képezik, a terepmunkát a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) alkalmazottai ellenőrzik.

A gyergyószéki geotechnikai fúrások Gyergyóditró közigazgatási területén, míg a régészeti feltárás előkészítése a Gyergyószárhegy-Gyergyóditró autópálya-csomópontnál zajlanak, és várhatóan két-három hétig tartanak – közölték.

A Keleti-Kárpátokat átszelő Gyergyóditró-Gerinces autópályaszakasz hossza 38 kilométer. Ez az autópálya legnehezebb szakasza, amelyre márciusban írták alá a tervezési és kivitelezési szerződést az Asocierea Sa&Pe Construct, a Tehnostrade, az Euroasfalt és a Spedition UMB alkotta cégtársulással.

A kivitelezőnek 54 hónap alatt kell elkészülnie a munkával, ebből 14 hónap jut tervezésre és 40 hónap kivitelezésre. A beruházás értéke áfa nélkül 6,14 milliárd lej (471 milliárd forint).

A rendkívül összetett munkálatokon 19 alagutat, valamint 63 hidat és viaduktot kell építeni, és jelentős mennyiségű földmunkát kell elvégezni.

Az összesen 21 kilométer hosszú alagút- és viaduktrendszer a teljes autópályaszakasz 57 százalékát teszi ki. A szakaszon két közúti csomópont lesz Gyergyóditrónál, illetve Neamt megyében.

Az Erdélyt és Moldvát összekötő A8-as autópálya erdélyi szakaszai közül jelenleg a Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti szakaszon dolgozik a török kivitelező, a Nurol Insaat Ve Ticaret AS vállalat. A Nyárádszereda és Sóvárad közötti szakasz kivitelezését szintén török cégtársulás nyerte. A Sóvárad-Gyergyóalfalu és Gyergyóalfalu-Gyergyóditró szakaszokra kihirdették ugyan a közbeszerzések nyertesét, de még nem írták alá a kivitelezési szerződést.

Az Egyesülés autópályájának is nevezett A8-as sztráda Marosvásárhely, valamint a Románia és Moldova határán fekvő Ungheni között vezet majd 304 kilométeren.

Kiemelt kép: kamionok várakoznak a csanádpalotai magyar-román autópálya-határátkelőhely közelében, az M43-as autópályán 2020. március 20-án, amikor több mint 35 kilométeres kamionsor alakult ki a Romániába tartó tehergépjárművekből. MTI/Rosta Tibor.