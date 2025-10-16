Elbuktak az új francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok a csütörtöki szavazáson a Nemzetgyűlésben.

A radikáls baloldali Engedetlen Franciaország által benyújtott javaslat 271 szavaztot kapott, míg a Marine Le Pen által fémjelzett szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés bizalmatlansági indítványát 144 képviselő támogatta.

A vasárnap kinevezett kormány megbuktatásához legalább 289-re lett volna szükség az 577 fős Nemzetgyűlésben.

Az ellenzéki Szocialista Párt arra kérte 64 fős frakcióját, hogy ne támogassák a bizalmatlansági indítványokat, miután Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden elmondott programbeszédében javaslatot tett a 2023-ban parlamenti szavazás nélkül elfogadott nyugdíjreform felfüggesztésére a következő elnökválasztásig.

Kiemelt kép: Sébastien Lecornu francia miniszterelnök felszólalást hallgat a Nemzetgyűlés ülésésén a kormánya ellen benyújtott kettős bizalmatlansági indítványról tartandó szavazás előtt Párizsban 2025. október 16-án (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)