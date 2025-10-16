Éheztetés, kényszersorozás és kínzások: így uralkodnak a radikális iszlamista húszik Jemenben

Borzalmas képet festenek a jemeni húszik uralmáról azok a menekültek, akik közül több százzal interjút készített a Reuters. A hírügynökség a beszámolók és egyéb nyilvánosan elérhető adatok alapján igyekezett rekonstruálni, hogy milyen rezsim uralkodik abban az országban, amely a gázai háború miatt szintén a figyelem középpontjába került.

Az emberek kénytelenek részt venni a kormányzat által szervezett demonstrációkon (ahol „halál Amerikára” és „halál Izraelre” jelszavakat skandálnak), miközben óriási adók fizetésére kényszerítik őket, a nekik szánt segélyszállítmányokat eltulajdonítják, a gyermekeiket pedig belekényszerítik a katonaságba – röviden összefoglalva ezt a képet festették le a jemeni húszikról azok a disszidensek, akikkel a Reuters interjúzott. Mint a hírügynökség emlékeztetett,

a húszikat a világszerte megrendezett palesztinbarát tüntetéseken, valamint a közösségi médiában sokan hősként ünnepelték az Izrael ellen indított rakétatámadásai miatt – és májusban egy alkalommal még Donald Trump amerikai elnök is „nagyon bátornak” nevezte őket.

Azok viszont, akik éltek a húszik rezsimje alatt, más véleményen vannak. A több száz interjúalany egybehangzóan egy olyan militáns csoportot írt le, amely elhallgattatja a kritikusokat, éhezésre kényszeríti az embereket, és a nemzetközi élelmiszersegélyt arra használja, hogy a szülőket rákényszerítse arra, hogy a gyermekeiket katonának adják (bár a Reuters értelemszerűen nem tudta független forrásból megerősíteni a beszámolók minden részletét, azok nagyrészt hasonlók voltak, összhangban voltak egymással – írták).

Kihasználták a gázai háborút

„Az emberek szorult helyzetben vannak. A húszik arra kényszerítenek, hogy válassz: vagy velük maradsz, és kapsz egy élelmiszercsomagot, hogy elkerüld az éhezést, vagy semmit sem kapsz” – mondta Abdul-Salam, egy 37 éves farmer, aki a húszik által irányított jemeni területekről elmenekülve egy menekülttáborban él jelenleg. „Az emberek nem kapnak levegőt” – mondta egy másik interjúalany, Abu Hamza, aki néhány éve menekült el a húszik által ellenőrzött területről, és korábban maga is megjárta azokat a börtönöket, ahova a húszik nemegyszer még a nemzetközi segélyszervezetek munkatársait is beviszik.

Abu Hamza elmondása szerint egy évet töltött föld alatti börtöncellákban, miután társadalmi összejöveteleken kritizálta a húszikat.

„Egy vallásba burkolózó milícia uralkodik felettünk”

– foglalta össze a férfi.

Mint a Reuters írta, a nemzetközi segélyszervezetek adatai szerint Jemen egész területén éhség van: az integrált élelmezésbiztonsági skála júniusi adatai szerint Jemen 40 millió lakosából több mint 17 millió magas szintű akut élelmezésbiztonsági veszélynek van kitéve.

A körülmények ellenére a szakértők szerint a gázai háború megerősítette a húszikat.

A csoport „rájött, hogy kihasználhatja a gázai háborút, és új regionális és nemzetközi imázsban tetszeleg” – mondta a hírügynökségnek Maysaa Shuja al-Deen, a Szanaa Stratégiai Tanulmányok Központjának vezető kutatója. Ugyanakkor hozzátette, hogy az országban, a húszik iránti népharag nőtt amiatt, hogy sok esetben a hétköznapi jemenieknek kellett elviselniük az izraeli megtorló csapások legrosszabb következményeit.

A húszi szekta és a kormányzat vezetője, a 40-es éveiben járó Abdul Malik al-Húszi a csoportot tanulmányozó jemeni szakértők szerint egy kis, megbízható személyekből és családtagokból álló körön keresztül gyakorolja hatalmát, és a félelemkeltés eszközei is segítik ebben:

Emberi jogi szervezetek és a Reuters által megkérdezett több volt fogvatartott szerint a húszik több ezer jemeni állampolgárt vettek őrizetbe, tartottak fogva a külvilágtól elzárva, és vetettek alá kínzásnak.

Emellett – a menekültek szerint – masszív indoktrinációs kampányokat is folytatnak az irányításuk alatt álló területeken. A kormányzati alkalmazottak kénytelenek részt venni hetente megrendezett előadásokon, amelyeken al-Húszi beszédeit vetítik nekik. A szekta vezetőjének szavait és fotóit óriási hirdetőtáblákon is hirdetik a fővárosban, Szanaában. Egy harmadik interjúalany, a korábban tanárként dolgozó Abdul Malik elmondta: tavaly januárban menekült el a húszik által ellenőrzött területről, miután egy húszi iskolai felügyelő felfüggesztette tanári állásából, mert nem volt hajlandó részt venni az indoktrinációs foglalkozásokon.

„Fizetés nélkül lehetetlen volt megélni. A helyzetet tovább rontotta, hogy a húszik felkeresték az otthonomat, és adományokat követeltek a hetente megrendezett gázai tüntetéseik finanszírozására”

– mondta a férfi.

A segélyszállítmányokat ellopják

Az ENSZ 2015 és 2024 között 28 milliárd dollárt fordított humanitárius célokra Jemenben. A források körülbelül egyharmada – mintegy 9 milliárd dollár – az ENSZ Világélelmezési Programjához került, amely havonta 12 millió embert lát el élelemmel: többségük a húszik által ellenőrzött jemeni területeken él. Más ENSZ-ügynökségek, köztük az UNICEF és az Egészségügyi Világszervezet, több száz millió dollárt fordított egészségügyi létesítményekre, üzemanyag-ellátásra és táplálkozási programokra.

De a segélyek gyakran nem jutottak el azokhoz az emberekhez, akiknek eredetileg szánták.

Egy interjúalany, Fawaz például azt mondta: a háború előtt könyvelőként dolgozott, de miután a harcok tönkretették a gazdaságot és elvesztette állását, a most 47 éves, nyolcgyermekes apa kénytelen volt eladni felesége aranyékszereit, hogy etetni tudja a családját, és később ő is a segélyszállítmányokra szorult.

Azonban többtucatnyi menekült, helyi ENSZ-megfigyelők és segélymunkások szerint a húszi milícia gyakorlatilag eltérítette a humanitárius segélyek ellátási láncának nagy részét. Például a segélyre jogosultak listáján – ahova csak a húszik közreműködésével lehet regisztrálni – sok olyan név szerepel, amely nem létező személyek nevei – állítják.

Egy segélymunkás azt mondta: a húszi ellenőrzés alatt álló területeken segélyre jogosultként regisztrált közel 9 millió ember közül „ötmilliót nem ismertünk”.

Azok pedig, akik segélyt kapnak, nagyon gyakran húszipárti emberek, például milicisták.

„Út a mennyországba” – avagy így kényszerítik a katonaságba a fiatalokat

Az egyik legnagyobb kikötővárosban, Adenben a kormány a húszi olajterminálok elleni támadásokat követően az alapvető szolgáltatások biztosításával is küzd – mondták a Reutersnek az Adenből, valamint Lahj és Marib tartományokból elmenekült emberek, akik most is napi egy étkezéssel kénytelenek beérni a menekülttáborokban.

„Ha reggelizünk, akkor nem ebédelünk. Ha ebédelünk, akkor nem reggelizünk” – mondta Iszmail, egy ötgyermekes apa, akinek egyetlen jövedelemforrása a műanyag palackok gyűjtése, amelyeket aztán újrahasznosító műhelyeknek ad el.

A férfi szerint azért kellett elmenekülniük, mert a húszi oktatók a gyerekeit már a halálra készítették fel.

Közlése szerint azt mondták nekik, hogy a mennyországba vezető út a csoport vezetőjén, Abdul Malik al-Húszin keresztül vezet. „Azt mondták nekünk, hogy nem kell imádkoznunk. Ha megkapjuk a mester áldását, közvetlenül a mennyországba jutunk” – mondta egy 18 éves fiatal. Sok másik esetben pedig a lefoglalt segélyszállítmányokkal zsarolják ki a családokból, hogy adják be a katonaságba a gyermekeiket.

Kiemelt kép: A Gázai övezetben élő palesztinokat támogató jemeni húszi lázadók szimpatizánsai fegyvereiket a magasba tartva tüntetnek a húszik szárazföldi stratégiai központjaira mért amerikai és izraeli légicsapások ellen a jemeni fővárosban, Szanaában 2025. május 9-én (Fotó: MTI/EPA/Jajha Arhab)