Donald Trump menedékjogot adhat a migrációt ellenző európaiaknak

Újabb bevándorláspolitikai reformot fontolgat Donald Trump amerikai elnök, amelynek részeként politikai menedékjogot kínálhatna azoknak az európaiaknak, akiket online támadások érnek a migrációellenes vagy a bevándorlással szemben kritikus nézeteik miatt. A tervezet az angolul beszélőket, valamint a fehér dél-afrikaiakat is előnyben részesítené.

A The Telegraph cikke szerint az amerikai elnök bevándorláspolitikai reformelképzelése az Egyesült Államokban érvényben lévő bevándorlási rendszer átfogó átalakításának része, amely már hivatalba lépése óta ott szerepel Donald Trump céljai között. Az amerikai elnök a közelmúltban jelentősen csökkentette a menekültek befogadási keretét, az új szabályok szerint ráadásul a kérelmezőknek amerikai értékekről és történelemről szóló tanfolyamokon kellene részt venniük. A The Telegraph a javaslatok alapján arról ír, hogy csak azok a menekültek lennének befogadhatók, akik könnyen asszimilálhatók, és összhangban vannak az elnök politikai céljaival.

A cikk emlékeztetett arra is, hogy az amerikai elnök jelentős szigorítást vezetett be a bevándorlás terén: hivatalba lépése napján ugyanis felfüggesztette a menekültek befogadását, és bejelentette, hogy az éves menekültkvótát 125 ezer főről 7500-ra csökkenti.

Donald Trump korábban élesen bírálta az európai országokat a migrációt illetően, kiváltképp Németországot, amiért az szerinte tönkreteszi magát az ellenőrizetlen bevándorlással. A Fehér Ház a közelmúltban azzal kapcsolatban is kifejezte nemtetszését, hogy a német kormány szélsőségesnek minősítette az Alternatíva Németországért (AfD) pártot.

A The Telegraph arról is írt, hogy Donald Trump visszatérése óta felerősítette az illegális bevándorlás elleni fellépést, például azzal, hogy nagyszabású kitoloncolási akciókat indított az Egyesült Államok-szerte. A The New York Times és a Siena Egyetem felmérése szerint ugyan az amerikaiak többsége támogatja a bevándorlás szigorítását, ám túlzónak tartja az amerikai elnök módszereit. A válaszadók 53 százaléka szerint a kitoloncolási folyamat igazságtalan, 52 százalékuk pedig nem ért egyet Trump bevándorláspolitikájával.

A brit lap cikkében azt is megjegyezte, hogy Donald Trump intézkedései még saját politikai táborában is megosztást váltottak ki. Például Marjorie Taylor Greene republikánus képviselő és Joe Rogan műsorvezető, tartalmogyártó is bírálta a tömeges kitoloncolásokat, „emberietlennek” nevezve azokat.

A Fehér Ház közben azt közölte, hogy az adminisztráció elsődleges célja az amerikai emberek érdekeinek védelme, és az ország jövőbeni menekültpolitikája is ennek megfelelően fog alakulni.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)