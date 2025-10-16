Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai–orosz előkészítő egyeztetésekről, hogy megállapodjanak az orosz-ukrán háború lezárásáról.
„Meglátjuk, hogy véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak”
– mondta. Időpontot nem nevezett meg. Az amerikai elnök közölte, Vlagyimir Putyinnal abban is megegyeztek, hogy a jövő héten – egy később meghatározott helyszínen – magas szintű tanácsadói megbeszélést tartanak a két ország illetékesei, amelyen az amerikai delegációt Marco Rubio külügyminiszter, elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó vezeti majd.
Trump arról is beszámolt, hogy a megbeszélésen Vlagyimir Putyin köszönetet mondott Melania Trump first lady közbenjárásáért az Oroszországba került ukrajnai gyermekek hazajuttatásában, amely folytatódhat.
Az amerikai elnök kifejtette abbéli meggyőződését, hogy a Közel-Keleten elért sikeres tűzszüneti megállapodás elősegíti majd az egyeztetéseket az ukrajnai háború lezárásáról is. Trump azt is közölte, hogy a megbeszélésen szó esett az Egyesült Államok és Oroszország közötti kereskedelem lehetőségeiről az ukrajnai háború lezárását követő időszakban. „Meg vagyok győződve arról, hogy óriási előrelépés történt a mai telefonbeszélgetéssel” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy
pénteken Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megvitatja majd az orosz államfővel folytatott egyeztetést is.
A fantasztikus hírről a világ vezető lapjai azonnal beszámoltak.
Vlagyimir Putyin a telefonbeszélgetésben gratulált Trump elnöknek a közel-keleti békében játszott szerepéhez, és egyben megegyeztek a csúcstalálkozójuk magyarországi helyszínében. Az elnöki bejegyzés szerint a telefonbeszélgetés során a feleknek sikerült nagy előrelépést elérniük.
Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobile)