Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök – ezt az amerikai elnök jelentette be csütörtökön, miután telefonon egyeztetett az orosz államfővel.

Donald Trump Truth Social közösségi oldalán nagyon produktívnak nevezte a megbeszélést, amelyen megállapodtak a budapesti helyszínről, és további magas szintű amerikai–orosz előkészítő egyeztetésekről, hogy megállapodjanak az orosz-ukrán háború lezárásáról.

„Meglátjuk, hogy véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak”

– mondta. Időpontot nem nevezett meg. Az amerikai elnök közölte, Vlagyimir Putyinnal abban is megegyeztek, hogy a jövő héten – egy később meghatározott helyszínen – magas szintű tanácsadói megbeszélést tartanak a két ország illetékesei, amelyen az amerikai delegációt Marco Rubio külügyminiszter, elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó vezeti majd.

Donalt Trump amerikai elnök Truth Social bejegyzésében jelentette be Vlagyimir Putyinnal való budapesti találkozóját

Trump arról is beszámolt, hogy a megbeszélésen Vlagyimir Putyin köszönetet mondott Melania Trump first lady közbenjárásáért az Oroszországba került ukrajnai gyermekek hazajuttatásában, amely folytatódhat.

Az amerikai elnök kifejtette abbéli meggyőződését, hogy a Közel-Keleten elért sikeres tűzszüneti megállapodás elősegíti majd az egyeztetéseket az ukrajnai háború lezárásáról is. Trump azt is közölte, hogy a megbeszélésen szó esett az Egyesült Államok és Oroszország közötti kereskedelem lehetőségeiről az ukrajnai háború lezárását követő időszakban. „Meg vagyok győződve arról, hogy óriási előrelépés történt a mai telefonbeszélgetéssel” – fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy

pénteken Washingtonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megvitatja majd az orosz államfővel folytatott egyeztetést is.

A fantasztikus hírről a világ vezető lapjai azonnal beszámoltak.

Vlagyimir Putyin a telefonbeszélgetésben gratulált Trump elnöknek a közel-keleti békében játszott szerepéhez, és egyben megegyeztek a csúcstalálkozójuk magyarországi helyszínében. Az elnöki bejegyzés szerint a telefonbeszélgetés során a feleknek sikerült nagy előrelépést elérniük.

A váratlan hírre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is reagált, aki a találkozót újabb nagyszerű esélynek nevezte a békére.

