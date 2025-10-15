Műsorújság
Tíz kilométeres hamufelhővel ismét kitört a vulkán Indonéziában, a szakértők veszélyes iszapáradásra figyelmeztetnek

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.15. 11:24

Tíz kilométeres hamufelhőt lövellve a magasba ismét kitört szerdán a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó az Indonéziához tartozó Flores szigeten, a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki, és lezártak egy környékbeli repülőteret is.

Muhammad Wafid, az ország geológiai intézetének vezetője a helyieket és a turistákat iszapáradásra figyelmeztette, amely akkor alakulhat ki, ha eső hullik a hamu borította területre, és arra kérte őket, ne menjenek a vulkán közelébe.

A Kelet-Nusa Tenggara tartományban lévő, a vulkántól 60 kilométerre található Fransiskus Xaverius Seda repülőtér üzemeltetője bejelentette, hogy a kitörés miatt a légikikötő forgalma csütörtökig szünetel.

A Lewotobi Laki-Laki legutóbb augusztusban tört ki, ekkor több tucat környékbelit telepítettek ki.

A több mint 1500 méter magas tűzhányó tavaly novemberben is működésbe lépett, az akkori kitörés nyomán tízen meghaltak és több ezer ház megrongálódott.

Indonézia egy 270 millió lakosú szigetcsoport, ahol gyakori a szeizmikus aktivitás. Az ország az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik. Mintegy százharminc aktív vulkánja van. Ez a Föld legaktívabb vulkanikus területe, ahol a tűzhányók elvileg bármikor működésbe léphetnek.

Kiemelt kép: Az indonéz katasztrófavédelmi ügynökség (BPBD) felvételén hamufelhőt lövell ki a kelet-indonéziai Laki-laki tűzhányó Flores szigetén 2024. november 9-én (Fotó: MTI/EPA/BNPB)

