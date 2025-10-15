„Macska, jaj!” – Kezd egyre tarthatatlanabbá válni a ciprusi macskahelyzet

Ciprust valósággal elárasztották a kóbor macskák, ez pedig megkívánja a hatóságok fellépését. A szigetországi macskahelyzet kezd egyre tarthatatlanabbá válni.

A Portfolio.hu az AP hírügynökségre hivatkozva írt arról, hogy Cipruson a mediterrán klíma miatt is meglehetősen gyorsan szaporodnak a macskák, így jelenlétük meglehetősen gyakorivá vált a közterületeken is.

A ciprusi parlament környezetvédelmi bizottsága szeptember végén érzékelhette igazán a problémát, amikor azt a tájékoztatást kapta, hogy a jelenlegi költségkeret nem elegendő a gyorsan növekvő macskapopuláció megfékezésére. A cikk idézi az ország környezetvédelmi biztosát, aki kifejtette, hogy a jelenlegi program jó, csak nincs elegendő keret növelni a macskák sterilizációját.

Az erre jelenleg rendelkezésre álló mintegy százezer euró nem elegendő ahhoz, hogy megállítsa a szaporodást. Maria Panayiotou környezetvédelmi miniszter néhány napja bejelentette, hogy háromszázezer euróra emeli a sterilizációs program keretét.

Ezt a lépést sokan üdvözölték, ám mások kiemelték, hogy még ez sem lehet elegendő a valódi megoldáshoz.

A macskák túlszaporodása már a helyi ökoszisztémát is veszélyezteti, ugyanis a kistestű emlősök rendkívül hatékony ragadozók. Mindez akár a vadmacskák számára is problémás lehet, amelyek a fogyatkozó táplálék miatt egyre inkább a lakott területekre kényszerülnek

– ismertette cikkében portál.

Ciprus történelmi múltja, a macskákhoz való kötődés, valamint az, hogy az utcákon bolyongó állatok valódi turistalátványosságnak számítanak, és ezért rengetegen etetik őket, ami pedig jelentős szaporulatukhoz vezetett. Mivel a növekedéssel szinte lehetetlen lépést tartani, azért egyes szakemberek olyan négyéves, szigorú programot javasolnak, melynek során a kóbor állatokat, kifejezetten a nőstényeket befogják, majd végrehajtják a szükséges beavatkozást az állatorvosi klinikákon. Ebbe a lakosságot a tervek szerint egy applikáció segítségével vonnák be.

A környezetvédelmi biztos elmondta, hogy munkatársai egy hosszú távú stratégián dolgoznak, amely összefogja a kormányt, a természetvédőket és az önkénteseket, hogy pontos macskapopuláció-számlálást végezzenek, és utat nyissanak egy tömeges sterilizálási programnak. A terv legalizálná a magán-macskamenhelyeket is – áll a Portfolio.hu oldalán elérhető cikkben.

Kiemelt kép: Vadmacska a Tripsdrill vadasparkban (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)