Kigyulladt egy busz, legalább 20 utas meghalt Észak-Indiában – videón a tragédia

A 35-50 utast szállító busz néhány perccel azelőtt indult útnak Dzsaiszalmerből Dzsodhpurba Rádzsasztán államban, amikor a tűz kiütött – közölte Mahant Pratap Puri, a helyi kormánypárt képviselője az AP hírügynökséggel.
„Az utasoknak nem volt idejük leszállni a buszról, mert a tűz gyorsan terjedt”
– mondta Puri.
A mentés alatt tizenkilenc utas holttestét találták meg a buszban, egy ember pedig a kórházba szállítás közben meghalt égési sérülései következtében – számolt be a helyi kormánypárt képviselője . Rajtuk kívül legalább 15 utas súlyosan megsérült, őket kórházba szállították.
A füst alig öt perccel Dzsaiszalmer elhagyása után kezdett megjelenni a jármű végéből, feltehetően rövidzárlat miatt – tette hozzá.
A sofőrnek sikerült megállítania a buszt az út szélén, egy katonai állomás közelében, de pillanatok alatt lángok borították el a járművet.
„Csak egy ajtó volt a le- és felszálláshoz. Sajnos a hátul ülő utasok nem tudtak kijutni, és élve megégtek” – mondta Puri, aki a helyszínen volt, amikor a helyi kormány és a katonai tisztviselők megkezdték a mentési munkálatokat.
A helyi kormány felhívást tett közzé, amelyben a hozzátartozókat kérte, hogy segítsenek azonosítani az áldozatokat.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: X.com.