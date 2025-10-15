Kigyulladt egy busz, legalább 20 utas meghalt Észak-Indiában – videón a tragédia

A hatóságok szerint kedden Észak-Indiában tűz keletkezett egy buszon rövidzárlat miatt, amely gyorsan elborította a járművet, és legalább húsz ember meghalt.

A 35-50 utast szállító busz néhány perccel azelőtt indult útnak Dzsaiszalmerből Dzsodhpurba Rádzsasztán államban, amikor a tűz kiütött – közölte Mahant Pratap Puri, a helyi kormánypárt képviselője az AP hírügynökséggel.

„Az utasoknak nem volt idejük leszállni a buszról, mert a tűz gyorsan terjedt”

– mondta Puri.

A mentés alatt tizenkilenc utas holttestét találták meg a buszban, egy ember pedig a kórházba szállítás közben meghalt égési sérülései következtében – számolt be a helyi kormánypárt képviselője . Rajtuk kívül legalább 15 utas súlyosan megsérült, őket kórházba szállították.

A füst alig öt perccel Dzsaiszalmer elhagyása után kezdett megjelenni a jármű végéből, feltehetően rövidzárlat miatt – tette hozzá.

A sofőrnek sikerült megállítania a buszt az út szélén, egy katonai állomás közelében, de pillanatok alatt lángok borították el a járművet.

„Csak egy ajtó volt a le- és felszálláshoz. Sajnos a hátul ülő utasok nem tudtak kijutni, és élve megégtek” – mondta Puri, aki a helyszínen volt, amikor a helyi kormány és a katonai tisztviselők megkezdték a mentési munkálatokat.

Heartbreaking news from Jaisalmer 💔

A bus fire on 14 Oct 2025 claimed 20 lives (including 3 children) out of 57 passengers, leaving 16 critically injured.

My thoughts are with the families. Road safety isn’t optional — it’s a must. 🕯️#JaisalmerTragedy #RoadSafety #PublicSafety pic.twitter.com/PWV5VCQS2r — Twomiutsofficial (@Twominuts2) October 15, 2025

A helyi kormány felhívást tett közzé, amelyben a hozzátartozókat kérte, hogy segítsenek azonosítani az áldozatokat.

