Izrael szerint a Hamász által átadott egyik holttest nem egy túszé volt

A Hamász által éjszaka átadott négy holttest közül az egyik nem egy túszé volt – közölte szerdán az izraeli hadsereg a törvényszéki vizsgálatok eredményeire hivatkozva.

A palesztin iszlamista terrorszervezet kedd késő este adta át a négy holttestet Izraelnek – mindezt növekvő felháborodás közepette, mivel nem sikerült visszaszolgáltatni mind a 28 elhunyt túsz földi maradványait az Egyesült Államok közvetítésével létrejött békemegállapodás szerint megszabott hétfői határidőig. A Hamász a késedelmet azzal indokolta, hogy a Gázai övezetben két éve tartó háború után nehéz megtalálni a holttesteket a romok alatt.

„Az Igazságügyi Orvostani Intézet vizsgálatainak befejezése után kiderült, hogy a Hamász által Izraelnek átadott negyedik holttest nem egyezik meg egyetlen túszéval sem”

– közölte szerdán a hadsereg, hozzátéve, hogy a Hamásznak „minden szükséges erőfeszítést meg kell tennie az elhunyt túszok visszaszolgáltatásáért”. Az életben maradt 20 túszt hétfőn, 738 napos fogság után engedték szabadon.

