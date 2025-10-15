Folytatódik a drogkereskedelem elleni harc: Trump újabb venezuelai kábítószercsempész hajó megsemmisítését jelentette be

Újabb feltételezett venezuelai kábítószercsempész hajót semmisített meg az amerikai haderő a dél-amerikai ország partjainak közelében, nemzetközi vizeken – közölte Donald Trump amerikai elnök kedden.

Truth Social közösségi oldalán Donald Trump közölte, hogy a támadásra elnöki felhatalmazása alapján Pete Hegseth hadügyminiszter adott parancsot az Egyesült Államok hadseregének déli parancsnokságához tartozó műveleti térségben, miután a hírszerzés információi megerősítették, hogy egy terrorszervezetnek minősített csoporthoz tartozó tengeri járműről van szó, fedélzetén kábítószerrel.

„A hajó kábítószert csempészett, és betiltott narkoterrorista hálózatokhoz volt köthető, valamint a jól ismert csempészútvonalon közlekedett”

– írta Donald Trump.

Egyben közölte, hogy a hajón tartózkodó hat ember meghalt, mindannyian érintettek voltak kábítószer-kereskedelemben, és terroristának minősültek.

Az elmúlt hetekben az Egyesült Államok hadserege több hasonló csapást hajtott végre Venezuelából indított, feltételezett kábítószercsempész hajók ellen. A Trump-adminisztráció közlése szerint a gyanúsnak minősülő járművek közül csak azok ellen indítanak ténylegesen támadást, amelyek esetében teljes mértékben bebizonyosodik, hogy az Egyesült Államokba juttatandó kábítószert szállítanak, és a személyzet minden tagja bűnszervezethez kötődik.

