Felmérés: a lengyelek több mint fele elégedetlen Donald Tuskék munkájával

A lengyelek többsége az általuk vártnál rosszabbnak tartja a két évvel ezelőtt, 2023. október 15-én rendezett parlamenti választások nyomán alakult Tusk-kormány munkáját – derül ki a Rzeczpospolita napilapban szerdán közzétett felmérésből, melyet október 10-én és 11-én, egy 1067 fős mintán készítették.

A napilap megrendelésére az IBRIS közvéleménykutató azt kérdezte a lengyelektől, szerintük hogyan kormányoz a jelenlegi kabinet, amely a Polgári Koalíció nevű tömörülésből, a Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 pártból, valamint az Új Baloldal nevű szövetségből áll.

A megkérdezettek 65,4 százaléka úgy válaszolt, hogy a kormányzás rosszabb a vártnál, 27,7 százalék pedig az elvárásainak megfelelőnek találta a kormány munkáját.

A vártnál jobbnak a válaszadók 3,3 százaléka minősítette a kormányzást, míg 3,6 százalék nem volt véleménnyel a témáról.

A Polgári Koalíció szavazótáborában a megkérdezettek 51 százaléka találta az elvárásainak megfelelőnek a kormány munkáját, más koalíciós tömörülések esetében viszont alacsonyabb az elégedettség szintje. Az Új Baloldal választóinak 21 százaléka adott pozitív választ. A Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 választóinak 11 százaléka elégedett a kormány munkájával.

Hasonló eredmények születtek egy, a közelmúltban közzétett másik közvélemény-kutatásból is. Az Opinia24 felmérésében a válaszadók 47 százaléka azt mondta, hogy Tusknak távoznia kellene, miközben csak 32 százalék válaszolt úgy, hogy maradnia kellene a tisztségében.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök felszólal a kormányáról tartandó alsóházi bizalmi szavazás előtt a parlamenti alsóház, a szejm ülésén Varsóban 2025. június 11-én (Fotó: MTI/EPA-PAP/Rafal Guz)