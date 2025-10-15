Európában is megjelennek jövőre a sofőr nélküli robotaxik

Az Egyesült Államokban a Waymo lassan, de folyamatosan növekszik, most azonban felgyorsítja terjeszkedését, miközben
a Tesla is készül régóta ígért robotaxi szolgáltatásának bevezetésére
– írja a Reuters.
A londoni bevezetéshez a Waymo a Moove jármű-finanszírozási céggel működik együtt, és aktívan egyeztet a helyi és országos szabályozó hatóságokkal a szükséges engedélyek megszerzése érdekében.
A Waymo járművei már úton vannak London felé,
ahol sofőrökkel kezdik meg a tesztelést, mielőtt jövőre elindulna az önvezető üzemmód.
