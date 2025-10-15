Európában is megjelennek jövőre a sofőr nélküli robotaxik

Londonban indítja el a tervek szerint 2026-ban a sofőr nélküli fuvarmegosztó szolgáltatását a Waymo, az Alphabet robotaxi vállalata.

Az Egyesült Államokban a Waymo lassan, de folyamatosan növekszik, most azonban felgyorsítja terjeszkedését, miközben

a Tesla is készül régóta ígért robotaxi szolgáltatásának bevezetésére

– írja a Reuters.

A londoni bevezetéshez a Waymo a Moove jármű-finanszírozási céggel működik együtt, és aktívan egyeztet a helyi és országos szabályozó hatóságokkal a szükséges engedélyek megszerzése érdekében.

A Waymo járművei már úton vannak London felé,

ahol sofőrökkel kezdik meg a tesztelést, mielőtt jövőre elindulna az önvezető üzemmód.

Kiemelt kép forrása: YouTube.com