Elűznék Vlagyimir Putyint: tiltott, háborúellenes dalokat énekelnek fiatalok százai Oroszország utcáin

Oroszország utcáin a tiltakozás hangjai szólnak – azonban nem politikai jelszavak, hanem dalok formájában. Egyre több videó terjed a közösségi médiában, amelyeken fiatalok százai éneklik együtt a háborúellenes, betiltott számokat. A szentpétervári utcákon és tereken zajló spontán koncertek nemcsak zenei események, hanem a rendszer elleni lázadások is.

A közösségi médiában terjedő videókon a tömeg Noize MC, azaz Ivan Alekszejev egyik számát adja elő, amelyet Oroszországban „szélsőségesnek” minősítettek, mert nyíltan rendszerváltásra szólít fel: „Hol voltatok nyolc éven át, ti rohadt szörnyetegek?! Balettet akarok nézni – hadd táncoljanak a hattyúk!”

A Hattyúk tava előadásának motívuma különösen erős szimbólum az orosz kultúrában: a balettet az állami televízió gyakran sugározta politikai válságok idején vagy a szovjet vezetők halálakor, így máig a hatalomváltás jelképeként él a köztudatban.

A háborúellenes zenei mozgalom nem korlátozódik Noize MC-re. A Stoptime és sok más underground zenekar a börtönbüntetés kockázata ellenére is nyíltan fellép, és tiltott számokat ad elő. A múlt hónapban a Stoptime Noize MC egyik dalát játszotta el, amely Oroszország jövőjét képzeli el Vlagyimir Putyin után: „Valaki jó jön majd hatalomra. Meglepő módon rendet tesz, megbünteti a gazembereket, senki sem menekül meg.”

Néhány nappal később a rendőrség őrizetbe vette a zenekar tagjait, de rövid idő múlva szabadon engedték őket, és folytatták a koncertezést. A zenészek letartóztatása mellett a hatóságok sokukat „külföldi ügynökké” nyilvánították, köztük Noize MC-t is, aki röviddel a háború kitörése után elhagyta Oroszországot.

„Az emberek nem akarnak hallani, gondolkodni vagy beszélni a háborúról. Kiszorítják a tudatukból. A tragédia az, hogy sok orosz közönyös és apatikus”

– mondta a rapper, akinek igazi neve Ivan Alekszejev.

Alekszejev a háborúra való figyelemfelhívás és az ukrán áldozatok megsegítése érdekében nemzetközi turnét szervezett egy másik orosz szupersztárral, Monetocskával. Bár néhány dalát betiltották, milliók hallgatják továbbra is – az utcán énekelve, karaoke-bárokban, vagy online, feldolgozások formájában – írja a The Atlantic.

Májusban egy szentpétervári bíróság betiltott egy dalt, amelyet Alekszejev „eddigi legszélsőségesebb slágerének” nevezett. A szám címe „Kooperatív Hattyúk tava”, amely a Szovjetunió gyakorlatára utal: a „Hattyúk tavát” akkor sugározták a tévében, amikor meghalt egy állami vezető. Ezt a mai napig a hatalomváltás jelképének számít.

„Balettet akarok nézni – hadd táncoljanak a hattyúk!” – rappeli benne Alekszejev.

A dal betiltása azonban értelmetlennek bizonyult: milliók hallgatták meg YouTube-on. Sok hasonló tiltás visszafelé sült el a Kreml számára.

A The Atlantic cikk írója – aki Oroszországban nőtt fel –felidézte, hogy a nyolcvanas évek közepén, a hatóságok betiltották a Pink Floyd, Black Sabbath, Kiss, Sex Pistols és Iron Maiden zenekarokat, valamint tucatnyi underground együttest – de ez csak növelte a népszerűségüket.

Emellett emlékeztetett, hogy a szovjet időkben a KGB rendszeresen megfigyelte a fiatal művészeket, köztük a rockzenészeket is, akiket megpróbáltak a Leningrádi Rock Klub nevű államilag engedélyezett helyszínre korlátozni. De az 1980-as évek közepére már több mint száz rockzenész tartozott a város undergroundjához.

