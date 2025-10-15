Donald Trump az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését adományozta posztumusz Charlie Kirknek

Donald Trump elnök az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését adományozta posztumusz Charlie Kirknek, a közelmúltban politikai gyilkosság áldozatává vált aktivistának kedden.

Az Elnöki Szabadság Érmet a Fehér Ház rózsakertjében tartott ceremónián vette át az özvegy Erika Kirk Donald Trumptól. Charlie Kirk kedden, október 14-én töltötte volna be 32. életévét.

Az elnök beszédében kiemelte Charlie Kirk politikai szerepének országos jelentőségét. Azt, hogy az általa létrehozott mozgalom és szervezet révén fiatalokat állított a hagyományos értékek, valamint a konzervatív politikai elképzelések mellé.

Erika Kirk férjéről úgy fogalmazott, hogy a szabadságot követve „félelemtől mentesen” élt, amit úgy értelmezett, hogy „a szabadság azt a képességet jelenti, hogy az ember azt cselekedje, ami helyes”.

A konzervatív politikai aktivistát, a Turning Point USA országos szervezet alapítóját szeptember 10-én Utah állam egyik egyetemén, nyilvános rendezvényen puskából leadott lövéssel sebesítette meg halálosan a 21 éves Tyler Robinson, aki nem értett egyet Kirk konzervatív és vallásos nézeteivel.

A férfi börtönben van, az ellene felhozott bűncselekmények lehetővé teszik a bírósági eljárás végén halálbüntetés kiszabását. Az ügyészség jelezte, nem zárja ki, hogy a legsúlyosabb büntetést kéri majd a vádlottra.

A politikai gyilkosságot követően szerte az Egyesült Államokban több tízezer Turning Point USA helyi szervezet megalapításának szándékát jelentették be elsősorban iskolákban, egyetemeken.

Charlie Kirk szeptember végén tartott gyászszertartására teljesen megtelt Arizona állam legnagyobb, 70 ezres stadionja Glendale-ben, az eseményre százezres tömeg utazott a Phoenix melletti városba.

