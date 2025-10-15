Az Egyesült Államok fellépett a Charlie Kirk halálát ünneplő külföldiek ellen és megvonta a tőlük a vízumot

Megvonta a vízumot az Egyesült Államok több olyan külfölditől, aki örömét fejezte ki Charlie Kirk, a politikai gyilkosság áldozatává vált konzervatív aktivista halála felett.

A döntést az amerikai külügyminisztérium jelentette be keddi keltezéssel.

„Az Egyesült Államoknak nem kötelessége, hogy olyan külföldieket lásson vendégként, akik egy amerikai halálát kívánják” – olvasható a közösségi médiában megjelent közleményben, amelyben név nélkül idéznek több olyan megnyilvánulást, amely indoka volt a vízum megvonásának legkevesebb hat külföldi esetében, köztük német, mexikói, brazil, argentin és paraguayi állampolgár ellen.

Az amerikai külügyminisztérium jelezte, hogy folytatja a vizsgálatot annak érdekében, hogy azonosítson olyan külföldieket, akik ünnepelték a Charlie Kirk elleni merényletet.

A konzervatív közéleti személyiséget, a Turning Point USA országos konzervatív szervezet alapítóját szeptember 10-én Utah állam egyik egyetemén egy nyilvános rendezvényen puskából leadott lövéssel sebesítette meg halálosan a 21 éves Tyler Robinson, aki nem értett egyet Charlie Kirk konzervatív és vallásos nézeteivel.

Charlie Kirknek Donald Trump elnök posztumusz az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetését, az Elnöki Szabadság Érmet adományozta.

Az elismerést kedden a Fehér Házban rendezett ceremónián vette át Erika Kirk, a kitüntetett özvegye.

Charlie Kirk kedden lett volna 32 éves.

Kiemelt kép: Charlie Kirk (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)