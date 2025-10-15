A férjeik iránti engedelmességre szólítják fel a nőket Svájcban a radikális iszlamisták

Már Svájcban is erősödik a radikális iszlám, amelynek képviselői a nőket a férjeik iránti engedelmességre szólítják fel, és már nem csak az asszonyokra nehezedik vallási kötelezettségként a fátyol viselése, hanem a kislányokra is.

Svájcban már az iszlám vallású kislányok is fejkendőt viselnek, noha korábban csak a felnőtt, férjezett asszonyok hordták azt.

Az albán iszlámot Svájcban sokáig mérsékeltnek, nyitottnak és alkalmazkodóképesnek tartották. A SonntagsZeitung riportjai azonban más képet festenek: a wili, winterthuri, dietikoni és reinachi mecsetekben ma szinte kizárólag fátyolos nők és kislányok láthatók – számolt be a V4NA.

A wili imám, Bekim Alimi májusban részt vett egy rendezvényen a német Emsdettenben ismert, szélsőséges álláspontokat hirdető prédikátorokkal együtt. Köztük volt Shefqet Krasniqi koszovói pap is, akit hazájában gyűlöletkeltéssel és terrorizmus támogatásával vádolnak. Krasniqi szerint

a homoszexualitás erkölcsi veszély, a fátyol viselése pedig vallási kötelessége a nőknek.

Fadil Musliu és a Bázelben élő énekes Adem Ramadani is fellépett a rendezvényen. Ramadani évek óta olyan dalaival hívja fel magára a figyelmet, amelyekben a nőket a férjeik iránti engedelmességre szólítja fel.

Albanischer Islam in der Schweiz wird konservativer: Schon kleine Mädchen tragen Kopftuch. https://t.co/OzCNzhVjvf — 20 Minuten (@20min) October 12, 2025

Szakértők szerint a Balkánon – például Albániában, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Koszovóban – a vallás ismét egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. A Svájcban élő mintegy 445 000 muszlim körülbelül kétharmada ezekből az országokból származik. Ezzel együtt nő ezeknek a régióknak a kulturális és vallási befolyása a svájci muszlim közösségekre.

A fátyolt viselő kislányok képei Svájcban is felizzítják azt a vitát, amely már régóta foglalkoztatja Európát.

Ausztriában például már érvényben van a fejkendő tilalma a 14 év alatti lányok számára. Most a svájci szövetségi tanács is megvizsgálja, hogy be kell-e vezetni egy hasonló törvényt a 15 év alatti lányok számára.

Az emberi jogi aktivisták hangosan figyelmeztetnek a növekvő iszlamizációra, míg a konzervatív politikusok a gyermekek védelmét hangsúlyozzák a vallási nyomással szemben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ali Abbasz)