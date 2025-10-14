Veszélybe került a tűzszünet: lövöldözés történt Gázában, többen meghaltak

Az izraeli hadsereg (IDF) közölte, hogy gyanús személyek közelítették meg a csapataikat a Gázai övezetben, és a felszólításuknak sem engedelmeskedtek, ezért tüzet nyitottak rájuk. Az incidensben többen meghaltak.

Az IDF közleménye szerint „több gyanúsított” átlépte a gázai területekről való visszavonulással kapcsolatban kijelölt határvonalat és megközelítette a Gázai övezet északi részén maradt izraeli csapatokat.

„A gyanúsítottak nem engedelmeskedtek, és továbbra is közeledtek a csapatokhoz, ezért a csapatok lövéseket adtak le a fenyegetés elhárítása érdekében”

– írták a közleményben a Sky News beszámolója szerint.

Az említett határvonalat még a békemegállapodás részeként jelölték ki a múlt héten. A fegyverszüneti megállapodás első szakaszában az izraeli csapatok visszavonultak, de továbbra is ellenőrzésük alatt tartják a Gázai övezet nagyjából 53 százalékát.

Az IDF szerint az incidens „sérti a megállapodást”, és hozzátették. Hangsúlyozták, hogy a lövések előtt megpróbálták távol tartani a gyanúsítottakat.

Az izraeli hadsereg többször is figyelmeztette a palesztinokat, hogy a fegyverszünet idején ne közelítsék meg az izraeli katonai ellenőrzés alatt álló gázai területeket. „Az IDF felszólítja Gáza lakóit, hogy tartsák be az IDF utasításait, és ne közeledjenek a térségben állomásozó csapatokhoz” – írták a mostani közleményben.

Többen meghaltak

A gázai övezet egészségügyi hatósága az izraeli hadsereg bejelentése után közölte, hogy legalább hat palesztin halt meg izraeli tűzben két különálló incidensben – írta ugyancsak a Sky News.

Megjegyezték azt is, hogy az incidens jól mutatja, mennyire törékeny a fegyverszünet Gázában.

A The Times of Israel szerint az izraeli hadsereg a gázai hatóságoknál eggyel kevesebb halálos áldozatról, 5 főről számolt be az incidenssel összefüggésben. Közlésük szerint a lövöldözés Gázaváros keleti részén, Sedzsaija negyedében történt. Emellett cáfolták azokat a híreszteléseket is, melyek szerint palesztinok szivároghattak be a hadsereg állásaiba.

Az izraeli portál azt is közölte, hogy egy katonai forrás szerint

az izraeli katonák először figyelmeztető lövéseket adtak le, de a gyanúsítottak tovább közeledtek, mire egy légicsapást hajtottak végre ellenük.

Az incidensre egy nappal azután került sor, hogy Izrael és a Hamász foglyokat cseréltek. A zsidó államban azonban 24 izraeli túsz családja még mindig várja azt, hogy a szeretteik maradványait megkapják Gázából.

Kiemelt kép: palesztinok egy izraeli rakétacsapás idején a Gázai övezet középső részén 2025. október 4-én, az övezetben végzett izraeli hadművelet kezdetének második évfordulója előtt. MTI/AP/Abdel Karim Hana.