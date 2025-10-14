Műsorújság
Újabb magyar rendőrök indulnak Bulgáriába és Szerbiába, hogy segítsenek megállítani az illegális bevándorlást

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.14. 16:06

| Szerző: hirado.hu
Bulgária és Szerbia déli határőrizetét segítő rendőrségi kontingens tagjait búcsúztatták kedden Budapesten – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.

A Bulgáriába induló 10. és a Szerbiába induló 35. magyar kontingens 26 rendőrét Bányai Balázs, az ORFK Határrendészeti Főosztály, Határőrizeti és Mélységi Ellenőrzési Osztály vezetője indította útnak – tartalmazza a közlemény.

Az alezredes a közlemény szerint ez alkalommal hangsúlyozta: a magyar rendőrök kiemelt szerepet vállalnak annak érdekében, hogy biztosítsák a határok védelmét, és ezzel hozzájáruljanak Európa biztonságához.

A szolgálat szakmai és személyes kihívásokkal is jár, hiszen a kontingens tagjai Magyarországot és a magyar rendőrséget képviselik a nemzetközi együttműködésben – idézték Bányai Balázst.

Azt írták, hogy a magyar rendőrök a közös európai értékek védelmében, professzionális munkájukkal segítik a helyi hatóságokat az illegális migráció megfékezésében. A nyugat-balkáni útvonalon kialakult migrációs helyzet ugyanis továbbra is változékony, komoly kihívások elé állítva a határvédelemben részt vevő országokat.

A magyar egységek felkészültsége és együttműködése garanciát jelent a hatékony fellépésre – olvasható a közleményben.

Kiemelt kép: Kutyás járőr a szerb-magyar határon (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)

