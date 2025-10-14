„Rendezzük ezt zárt ajtók mögött” – feszült kézfogással üdvözölte egymást Trump és Macron az egyiptomi békecsúcson

A Die Welt cikke szerint az amerikai és a francia elnök közti kézfogás csaknem 30 másodpercig tartott Sarm es-Sejkben. A kamera emellett a kettejük közti küzdelmet is rögzítette, de a mikrofonok ki voltak kapcsolva. Nicola Hickling ajakolvasó azonban lefordította a kettejük közötti beszélgetést a US Mirror számára.
Fordításában a két vezető közti fenyegetésekről és vádakról számolt be, amelyeket kölcsönösen egymásra zúdítottak, végül azonban megállapodtak abban, hogy zárt ajtók mögött folytatják a beszélgetést.
„Örülök, hogy látlak. Szóval beleegyeztél?”– kérdezte Trump Macront, amikor csatlakozott hozzá a színpadon. Macron ekkor elfordult a kamerától, és azt válaszolta: „Ez komoly?” Trump pedig hozzátette: „Oké, most tudni akarom – miért bántottál meg? Már tudom. Végül is békét kötök itt.”. Emmanuel Macron megérintette Trump kezét az ujjával, majd azt mondta: „Sajnálom.”
Macron bocsánatkérése után úgy tűnt, hogy Trump még inkább megszorítja francia kollégája kezét. Ezek után Macron azt mondta: „Rendezzük ezt zárt ajtók mögött.” Erre Trump azt mondta: „Csak megbántottam a másik fickót” , amelyre partnere azt válaszolta: „Megértem. Meglátjuk, mi történik.” Trump erre azt mondta: „Nemsokára találkozunk.”
Később újabb sértés történt, miután a jelenlévő államfők Trump mögé gyűltek a színpadon. Egy személy azonban hiányzott a dobogóról: Emmanuel Macron.
Ez nyilvánvalóan nem maradt észrevétlen az amerikai elnök számára. Beszédében Trump többek között köszönetet mondott az EU-nak, majd Franciaországra fordította a hangsúlyt: „Köszönöm Franciaország. Köszönöm Emmanuel. Arra számítanék, hogy Emmanuel valahol mögöttem lesz. Hol van?” – kérdezte az amerikai elnök. Amikor meglátta őt a színpad előtti székeken, Trump azt mondta: „Nem hiszem el, hogy ma ilyen visszafogott vagy.”
Donald Trump és Emmanuel Macron között az évek alatt csökkent a meglévő feszültség, ám konfliktust okozott a közös kapcsolatban az, hogy Macron elsők között elismerte Palesztina államiságát. Az amerikai elnök ezt a Hamász 2023. október 7-i terrortámadásának jutalmaként értelmezte a döntést. Ráadásul a Die Welt szerint Donald trump Egyiptomban tudomást szerzett arról, hogy Emmanuel Macron kételkedett a közel-keleti béke létrejöttében. Keir Starmer brit miniszterelnök pillanatáról a békecsúcson itt írtunk.
Kapcsolódó tartalom
Aláírták a gázai béketervet
Hétfőn az egyiptomi Sarm es-Sejkben aláírta a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad ál-Száni katari emír. Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak. „Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz” – szögezte le az amerikai elnök a The Times of Israel beszámolója szerint, és köszönetet mondott a gázai békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.
A megállapodás aláírása után Trump kijelentette, hogy „mostantól mindenki csatlakozni akar majd az Ábrahám-megállapodásokhoz”, utalva a Közel-Kelet békéjét célzó diplomáciai kezdeményezésre. A találkozón Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelen volt.
Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök és Donald Trump amerikai elnök az egyiptomi Sarm es-Sejkben rendezett, a Közel-Keleti helyzetet rendező csúcstalálkozón 2025. október 13-án. (Fotó: Yoan VALAT / POOL / AFP)