„Rendezzük ezt zárt ajtók mögött” – feszült kézfogással üdvözölte egymást Trump és Macron az egyiptomi békecsúcson

A német Die Welt is beszámolt arról a kézfogásról, amely Donald Trump és Emmanuel Macron francia elnök között zajlott le az Egyiptomban rendezett békecsúcson. A lap szerint a két vezető között elevenincs baráti viszony, ráadásul a csúcstalálkozón is feszült, erőteljes, rángatozó kézfogás volt megfigyelhető kettejük között, ami a Die Welt szerint egyfajta hatalmi játékra utal, és amelyet néhány másodperces, rövid szócsata követett.

A Die Welt cikke szerint az amerikai és a francia elnök közti kézfogás csaknem 30 másodpercig tartott Sarm es-Sejkben. A kamera emellett a kettejük közti küzdelmet is rögzítette, de a mikrofonok ki voltak kapcsolva. Nicola Hickling ajakolvasó azonban lefordította a kettejük közötti beszélgetést a US Mirror számára.

Fordításában a két vezető közti fenyegetésekről és vádakról számolt be, amelyeket kölcsönösen egymásra zúdítottak, végül azonban megállapodtak abban, hogy zárt ajtók mögött folytatják a beszélgetést.

„Örülök, hogy látlak. Szóval beleegyeztél?”– kérdezte Trump Macront, amikor csatlakozott hozzá a színpadon. Macron ekkor elfordult a kamerától, és azt válaszolta: „Ez komoly?” Trump pedig hozzátette: „Oké, most tudni akarom – miért bántottál meg? Már tudom. Végül is békét kötök itt.”. Emmanuel Macron megérintette Trump kezét az ujjával, majd azt mondta: „Sajnálom.”

Macron bocsánatkérése után úgy tűnt, hogy Trump még inkább megszorítja francia kollégája kezét. Ezek után Macron azt mondta: „Rendezzük ezt zárt ajtók mögött.” Erre Trump azt mondta: „Csak megbántottam a másik fickót” , amelyre partnere azt válaszolta: „Megértem. Meglátjuk, mi történik.” Trump erre azt mondta: „Nemsokára találkozunk.”

Később újabb sértés történt, miután a jelenlévő államfők Trump mögé gyűltek a színpadon. Egy személy azonban hiányzott a dobogóról: Emmanuel Macron.

Ez nyilvánvalóan nem maradt észrevétlen az amerikai elnök számára. Beszédében Trump többek között köszönetet mondott az EU-nak, majd Franciaországra fordította a hangsúlyt: „Köszönöm Franciaország. Köszönöm Emmanuel. Arra számítanék, hogy Emmanuel valahol mögöttem lesz. Hol van?” – kérdezte az amerikai elnök. Amikor meglátta őt a színpad előtti székeken, Trump azt mondta: „Nem hiszem el, hogy ma ilyen visszafogott vagy.”