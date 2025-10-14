Őrizetbe vették a Rozsnyó közelében történt vonatbaleset egyik érintett mozdonyvezetőjét

Őrizetbe vette a szlovák rendőrség kedden a szádalmási (Jablonov nad Turnou) vonatbalesetben részes egyik mozdonyvezetőt – jelentette a TASR szlovák hírügynökség hatósági közlés alapján.

A vonatbaleset ügyében általános veszélyeztetés címén indított eljárást a rendőrség, amely a vizsgálat eddigi eredményeiről egyelőre nem közölt semmit. A balesetet szenvedett másik szerelvény mozdonyvezetőjét súlyos sérülésekkel kórházba szállították.

Kamil Sasko egészségügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy a hétfői vonatbaleset sérültjei közül egynek az állapota még mindig válságos, de a többiek már nincsenek életveszélyben, állapotuk stabil.

A hatóságok közlése szerint a vonatbalesetnek kedden még 19 sérültjét ápolták három kórházban – Kassán, Rozsnyón és Eperjesen –, közülük négyen különböző operációkat is elvégeztek.

Hétfő délelőtt a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól két gyorsvonat ütközött össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányon maradt, a másik kisiklott. A balesetben 91 ember szenvedett különböző fokú – többnyire könnyű – sérüléseket, közülük 52-t kórházban, a többieket a helyszínen látták el.

Matús Sutaj Estok belügyminiszter hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a baleset feltehetően nem rendszerhiba következménye, hanem valószínűleg emberi gondatlanság okozta. A szlovák vasúti társaság (ZSSK) kedden előzetesen több mint kétmillió euróra becsülte a vonatbalesetben keletkezett anyagi kárt.