„Nem bánod, ha szépnek neveznek, igaz? Mert az vagy” – mondta Donald Trump Olaszország miniszterelnökének az egyiptomi csúcstalálkozón

Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt is méltatta a hétfői egyiptomi, a közel-keleti békemegállapodás miatt összehívott csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök, aki gyönyörű fiatal nőnek nevezte az olasz kormányfőt.

Donald Trump hétfőn ábécésorrendben mutatta be azokat az országokat, illetve vezetőiket, akik meghívást kaptak Egyiptomba, a közel-keleti helyzetet rendezett csúcstalálkozóra. A meghívottak között ott volt Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke is, akit szintén megdicsért az amerikai elnök. A jelen lévő mintegy harminc ország állam- és kormányfői között egyetlen nőként részt vevő Giorgia Meloninak a következő szavakat mondta az amerikai elnök:

„Valójában ezt nem mondhatom, mert általában az ilyen kijelentések egy politikai karrier végét jelentik. De vállalom a kockázatot. Gyönyörű fiatal nő. Nem bánod, ha szépnek neveznek, igaz? Mert az vagy.”

Donald Trump ezután hozzátette, hogy közel áll hozzá politikailag az olasz miniszterelnök, a Die Welt cikke szerint többek között a migráció témájában is hasonlóképpen vélekednek. Trump azt is hozzátette, hogy Giorgia Melonit nagyon tisztelik Olaszországban, mert sikeres politikus.

„Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo. Non ti dispiace se dico che sei bellissima? Perché lo sei davvero”. Così il presidente americano Donald Trump, rivolgendosi alla premier italiana Giorgia Meloni a margine del summit sulla pace in Medio Oriente pic.twitter.com/I6rtRMk36z — Repubblica (@repubblica) October 13, 2025

Aláírták a gázai béketervet

Hétfőn az egyiptomi Sarm es-Sejkben aláírta a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad al-Száni katari emír. Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legjelentősebbnek. „Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz” – szögezte le az amerikai elnök a The Times of Israel beszámolója szerint, és köszönetet mondott a gázai békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.

A megállapodás aláírása után Trump kijelentette, hogy „mostantól mindenki csatlakozni akar majd az Ábrahám-megállapodásokhoz”, utalva a Közel-Kelet békéjét célzó diplomáciai kezdeményezésre. A találkozón Orbán Viktor magyar miniszterelnök is jelen volt.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök Egyiptomban, a közel-keleti helyzetet rendező csúcstalálkozón 2025. október 13-án (Fotó: Evan Vucci/pool/AFP)