Még két korábbi demokrata elnök is megdicsérte Trumpot a gázai tűzszünet miatt

A két volt demokrata párti elnök, Bill Clinton és Joe Biden is méltatta Donald Trumpot azt követően, hogy hétfő este az egyiptomi Sarm es-Sejkben aláírták a résztvevők a gázai tűzszünetről szóló megállapodást.

Az Axios amerikai portál szemlézte az Egyesült Államok két korábbi, demokrata párti elnökének az X közösségi portálon közzétett bejegyzését azután, hogy hétfő este az egyiptomi Sarm es-Sejkben aláírták a gázai tűzszünetről szóló megállapodást.

Bill Clinton úgy fogalmazott:

„Trump elnök és a többi szereplő is nagy elismerést érdemel, hogy addig folytatták a béketárgyalásokat, amíg meg nem született a megállapodás.”

Joe Biden háláját és megkönnyebbülését fejezte ki, amiért elérkezett az a nap, amikor az utolsó túszt is szabadon engedte a Hamasz, és egyebek között azt írta:

„Trump elnök és csapata dicséretet érdemel a tűzszünet véglegesítése érdekében végzett munkájukért.”

A 2021 januárjától négy éven keresztül hivatalban lévő elnök a bejegyzésében reményét fejezte ki, hogy a béke az izraeliek és a palesztinok számára egyaránt tartós lesz.

Az Axios beszámolója szerint Clinton bejegyzését Trump kedves megnyilvánulásként értékelte, és azt írta, hogy az 1993 és 1997 között elnöklő politikussal korábban baráti kapcsolatot is ápolt.

Mint ismert Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad al-Száni katari emír hétfőn Sarm es-Sejkben írták alá a gázai tűzszüneti megállapodást.

Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legjelentősebbnek. „Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz” – szögezte le az amerikai elnök a The Times of Israel beszámolója szerint, és köszönetet mondott a gázai békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.

Trump méltatta a dokumentum aláírásán szintén jelen lévő Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.

„Viktor, fantasztikus vagy. Tudom, sokan ezzel nem értenek egyet, de én vagyok az egyetlen, aki számít” – hangsúlyozta az Egyesült Államok elnöke, hozzáfűzve, hogy Orbán Viktor remek vezető, és megjegyezte, hogy támogatta őt az előző választáson, valamint biztos abban, hogy a következőn is kiválóan fog teljesíteni.

Kiemelt kép: Bill Clinton és Joe Biden volt amerikai elnökök (Fotó: MTI/EPA/The Washington Post pool/Ricky Carioti)