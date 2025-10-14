Műsorújság
Kilenc méter mélyen beszakadt egy út – videón a nem mindennapi látvány Indiából

Szerző: hirado.hu
2025.10.14. 12:23

| Szerző: hirado.hu
Indiában 100 méter hosszúságban beszakadt az út egy falu közelében hétfő délután Madhja Prades államban, ami egy 9 méter mély krátert eredményezett.

Az eset a Mandideep és Intkhedi települések közötti híd közelében történt. A baleset idején nem haladtak járművek, így sérülés nem történt – közölte az indiai NDTV.

Az eset aggodalmat keltett a több mint egy évtizede épült híd állapota, valamint az állami főutak minősége miatt.

A hatóságok közlése szerint

„mintegy 100 méternyi útszakasz omlott be, 9 méter mély krátert hagyva maga után. Vizsgálóbizottságot hozunk létre az ügy kivizsgálására. Az előzetes jelentések szerint a megerősített földfal omlott össze. A baleset pontos oka az után lesz ismert, miután a vizsgálati jelentést kiadják”

– mondta Sonal Sinha, az MPRDC osztályvezetője az NDTV-nek.

A hidat 2013-ban építették, a kivitelező cég, a Transtroy Pvt Ltd szerződését 2020-ban megszüntették, mivel nem teljesítette a szerződésben foglalt kötelezettségeket. Azóta egyetlen hivatalos ügynökség sem felelt a szakasz karbantartásáért.

A hatóságok megerősítették, hogy a híd Build-Operate-Transfer (BOT) modell alapján készült. Miután a Transtroy Pvt Ltd szerződését megszüntették, az MPRDC vette át a közvetlen felügyeletet, és szükség esetén kis javításokat adtak ki alvállalkozóknak.

Az előzetes műszaki jelentés szerint a beszakadás oka a megerősített földfal oldalán bekövetkezett károsodás.

A mérnökök vizsgálják, hogy helytelen vízelvezetés, szerkezeti gyengeség vagy az ellenőrzések hiánya okozta-e a fal sérülését.

Háromtagú vizsgálóbizottságot állítottak fel, melynek feladata, hogy meghatározza a beszakadás pontos okát és jelentését benyújtsa a kormánynak. „Ha a vizsgálati jelentés hanyagságot vagy szabálytalanságot tár fel, szigorú intézkedéseket fogunk tenni az érintettekkel szemben” – mondta egy MPRDC szóvivő.

Az érintett útszakaszon korlátokat állítottak fel, és az út egyik oldalát teljesen lezárták a forgalom elterelése érdekében. A javítási és talajstabilizációs munkálatok hétfő este megkezdődtek.

Az omlás után a kritikusok felidézték a Közmunkaügyi Minisztérium (PWD) minisztere, Rakesh Singh három hónappal ezelőtti vitatott nyilatkozatát, aki úgy fogalmazott: „Még nem fejlesztettek ki olyan technológiát, amely garantálná, hogy egy út soha nem lesz kátyús. Amíg utak léteznek, a kátyúk is folyamatosan megjelennek.”

