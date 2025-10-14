Kilenc méter mélyen beszakadt egy út – videón a nem mindennapi látvány Indiából

Az eset a Mandideep és Intkhedi települések közötti híd közelében történt. A baleset idején nem haladtak járművek, így sérülés nem történt – közölte az indiai NDTV.
Az eset aggodalmat keltett a több mint egy évtizede épült híd állapota, valamint az állami főutak minősége miatt.
A hatóságok közlése szerint
„mintegy 100 méternyi útszakasz omlott be, 9 méter mély krátert hagyva maga után. Vizsgálóbizottságot hozunk létre az ügy kivizsgálására. Az előzetes jelentések szerint a megerősített földfal omlott össze. A baleset pontos oka az után lesz ismert, miután a vizsgálati jelentést kiadják”
– mondta Sonal Sinha, az MPRDC osztályvezetője az NDTV-nek.
A hidat 2013-ban építették, a kivitelező cég, a Transtroy Pvt Ltd szerződését 2020-ban megszüntették, mivel nem teljesítette a szerződésben foglalt kötelezettségeket. Azóta egyetlen hivatalos ügynökség sem felelt a szakasz karbantartásáért.
A hatóságok megerősítették, hogy a híd Build-Operate-Transfer (BOT) modell alapján készült. Miután a Transtroy Pvt Ltd szerződését megszüntették, az MPRDC vette át a közvetlen felügyeletet, és szükség esetén kis javításokat adtak ki alvállalkozóknak.
Az előzetes műszaki jelentés szerint a beszakadás oka a megerősített földfal oldalán bekövetkezett károsodás.
A mérnökök vizsgálják, hogy helytelen vízelvezetés, szerkezeti gyengeség vagy az ellenőrzések hiánya okozta-e a fal sérülését.
Háromtagú vizsgálóbizottságot állítottak fel, melynek feladata, hogy meghatározza a beszakadás pontos okát és jelentését benyújtsa a kormánynak. „Ha a vizsgálati jelentés hanyagságot vagy szabálytalanságot tár fel, szigorú intézkedéseket fogunk tenni az érintettekkel szemben” – mondta egy MPRDC szóvivő.
Az érintett útszakaszon korlátokat állítottak fel, és az út egyik oldalát teljesen lezárták a forgalom elterelése érdekében. A javítási és talajstabilizációs munkálatok hétfő este megkezdődtek.
Az omlás után a kritikusok felidézték a Közmunkaügyi Minisztérium (PWD) minisztere, Rakesh Singh három hónappal ezelőtti vitatott nyilatkozatát, aki úgy fogalmazott: „Még nem fejlesztettek ki olyan technológiát, amely garantálná, hogy egy út soha nem lesz kátyús. Amíg utak léteznek, a kátyúk is folyamatosan megjelennek.”
