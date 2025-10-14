Kilenc méter mélyen beszakadt egy út – videón a nem mindennapi látvány Indiából

Indiában 100 méter hosszúságban beszakadt az út egy falu közelében hétfő délután Madhja Prades államban, ami egy 9 méter mély krátert eredményezett.

Az eset a Mandideep és Intkhedi települések közötti híd közelében történt. A baleset idején nem haladtak járművek, így sérülés nem történt – közölte az indiai NDTV.

Az eset aggodalmat keltett a több mint egy évtizede épült híd állapota, valamint az állami főutak minősége miatt.

Yet another road collapse in ‘Double Engine’ Madhya Pradesh. Yet another reminder that citizens bear the cost of governance that exists more in rhetoric than reality. Meanwhile, @narendramodi continues to assure the nation that space technology is actively monitoring roads and… pic.twitter.com/ICGdCqUYgp — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) October 14, 2025

A hatóságok közlése szerint

„mintegy 100 méternyi útszakasz omlott be, 9 méter mély krátert hagyva maga után. Vizsgálóbizottságot hozunk létre az ügy kivizsgálására. Az előzetes jelentések szerint a megerősített földfal omlott össze. A baleset pontos oka az után lesz ismert, miután a vizsgálati jelentést kiadják”

– mondta Sonal Sinha, az MPRDC osztályvezetője az NDTV-nek.

A hidat 2013-ban építették, a kivitelező cég, a Transtroy Pvt Ltd szerződését 2020-ban megszüntették, mivel nem teljesítette a szerződésben foglalt kötelezettségeket. Azóta egyetlen hivatalos ügynökség sem felelt a szakasz karbantartásáért.

A hatóságok megerősítették, hogy a híd Build-Operate-Transfer (BOT) modell alapján készült. Miután a Transtroy Pvt Ltd szerződését megszüntették, az MPRDC vette át a közvetlen felügyeletet, és szükség esetén kis javításokat adtak ki alvállalkozóknak.

Az előzetes műszaki jelentés szerint a beszakadás oka a megerősített földfal oldalán bekövetkezett károsodás.

A mérnökök vizsgálják, hogy helytelen vízelvezetés, szerkezeti gyengeség vagy az ellenőrzések hiánya okozta-e a fal sérülését.

Road built using space technology: PM Modi 📍 Bhopal-Vidisha NH-46, near Gupta bypass. pic.twitter.com/Kr2f75OGSJ — زماں (@Delhiite_) October 13, 2025

Háromtagú vizsgálóbizottságot állítottak fel, melynek feladata, hogy meghatározza a beszakadás pontos okát és jelentését benyújtsa a kormánynak. „Ha a vizsgálati jelentés hanyagságot vagy szabálytalanságot tár fel, szigorú intézkedéseket fogunk tenni az érintettekkel szemben” – mondta egy MPRDC szóvivő.

Az érintett útszakaszon korlátokat állítottak fel, és az út egyik oldalát teljesen lezárták a forgalom elterelése érdekében. A javítási és talajstabilizációs munkálatok hétfő este megkezdődtek.

Az omlás után a kritikusok felidézték a Közmunkaügyi Minisztérium (PWD) minisztere, Rakesh Singh három hónappal ezelőtti vitatott nyilatkozatát, aki úgy fogalmazott: „Még nem fejlesztettek ki olyan technológiát, amely garantálná, hogy egy út soha nem lesz kátyús. Amíg utak léteznek, a kátyúk is folyamatosan megjelennek.”

