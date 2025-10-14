Írországban néhol már drónok szállítják ki az ételt a futárok helyett

A Manna Aero nevű cég 23 kg-os, különlegesen tervezett négy propelleres drónflottájával, több mint 200 000 élelmiszerszállító repülést hajtott végre Nyugat-Dublinban, az észak-európai Espoo városában és Texasban. A cég azonban a terjeszkedést tervezi. Bobby Healy vezérigazgató szerint az Egyesült Királyság Európa legfontosabb piaca lenne számukra. „Ma messze ez a legnagyobb szállítási piac. Úgy gondoljuk, hogy a termékünk nagyon jól illeszkedik a brit főutcai környezethez” – mondta, majd hozzátette, hogy aktívan tárgyalnak az ország légterét felügyelő szervezet képviselőivel.
„Várhatóan jövőre már ott leszünk” – jelentette ki. A Manna a másfél évvel ezelőtt kezdődő próbaüzeme óta nagyjából 50 000 kézbesítést teljesített Nyugat-Dublin D15 irányítószámú területén.
A drónok, amelyek szinte teljesen autonóm módon működnek, 80 méteres magasságban repülnek, és mindent szállítanak a hamburgertől és sült krumplitól kezdve a helyi hentes friss húsáig. A legnépszerűbb rendelés a kávé.
A rendszer működése érdekében a vásárlóknak biztosítaniuk kell egy leszállóhelyet – általában a kertben – amely mentes az akadályoktól. Ezt egy emberi drónkezelő ellenőrzi egy lefelé néző kamera segítségével, mielőtt az élelmiszert kiadnák. A csomagok egy biológiailag lebomló zsinóron ereszkednek le, amelyet aztán elvágnak – írja a Sky News.
„Az átlagos repülési idő körülbelül három perc. Az előnye, hogy csendesebb, biztonságosabb, környezetbarátabb, és általában jobb üzleti szempontból, mint az út alapú alternatíva.”
200 ألف رحلة توصيل بالطائرات المسيرة!
شركة „مانا إيرو” الأيرلندية تنفذ عملياتها في أيرلندا وفنلندا وتكساس، وتخطط للتوسع في أوروبا. pic.twitter.com/XWFF0ERWrB
Van még csiszolni való
Az előbb felsorolt előnyök ellenére azonban Nyugat-Dublin külvárosi részein nem mindenki lelkesedik az új szolgáltatásért.
Az egyik lakos szerint a drónok zaja nagyon stresszes és folyamatosan hallható, ami megnehezíti a pihenést, és az egész lakóközösséget érinti. Egy másik lakó arról panaszkodott, hogy a drónok helikopterhez hasonló hangot adnak, míg egy harmadik a repülő szerkezetek éles, pulzáló és tolakodó zajáról számolt be, amely már messziről hallatszik, emellett úgy véli, amikor a legalacsonyabb magasságban lebegnek a csomag leadásához, a hang elviselhetetlen.
A Trinity College tanulmányára hivatkozva, amely viszonylag alacsony decibelszinteket mért, Healy azt mondta:
„A tudomány szerint sokkal csendesebbek vagyunk, mint az általános városi háttérzaj. Folyamatosan befektetünk az új technológiába, meghajtásba és a propellerekbe. Nem hiszem, hogy a zaj a probléma; inkább a percepció. Minden új technológiánál ez van: autóknál, gőzgépeknél, mesterséges intelligenciánál, 5G-nél. Természetes az aggodalom, amit meg kell érteni. Idővel ez általánosan elfogadottá válik.”
Az ír kormány nemrég drón-politikai keretrendszert vezetett be, de a kritikusok szerint a tényleges szabályozás és jogszabályok még mindig hiányosak. A Manna elismeri, hogy az EU szabályozási környezete barátságosabb a dróncégek számára, mint más részeken, például az Egyesült Királyságban és az USA-ban.
Ha a brit szabályozókkal folytatott tárgyalások sikeresek lesznek, a cég elkötelezett, hogy 2026-ban a brit fogyasztóknak is elérhetővé tegye szolgáltatását.
Az olyan cégek, mint az Amazon, szintén drónszállítási terveket készítenek jelenleg az Egyesült Királyságban. A cég a brit Civil Aviation Authority (Polgári Repülési Hatóság) által kiválasztott hat vállalat egyike, amely részt vehet az új kísérletekben a drónok használatának bővítése érdekében. Írország szabályozási keretrendszere azonban kedvezőbb a dróncégek számára.
