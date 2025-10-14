Idő előtt kiszivároghatott a Nobel-békedíj győztese, többen hatalmas összegeket kaszáltak a fogadóirodáknál

Ahogy arról beszámoltunk, múlt pénteken a Nobel-békedíjat María Corina Machado, a venezuelai ellenzék vezetője kapta, elismerve fáradhatatlan munkáját a demokratikus jogok előmozdításáért Venezuelában, valamint küzdelmét a diktatúrából a demokráciába történő békés átmenet eléréséért. Másik nagy esélyesnek Donald Trumpot tartották, aki a bejelentésig viszonylag előkelő helyen állt a fogadók listáján. Az amerikai elnök elsősorban a nemzetközi tűzszüneti megállapodások közvetítésében tett erőfeszítései miatt szerepelt az esélyesek között, saját elmondása szerint nyolc háborúnak vetett véget.

A Cybernews portál azonban egy érdekes tényre hívta fel a figyelmet az eredményhirdetés után. Csütörtök este, néhány órával a győztes bejelentése előtt, a Polymarket fogadási oldalon meglepően sok tétet helyeztek Machado győzelmére.

Az esélyei hirtelen 1,9 százalékról 72,8 százalékra emelkedtek, ami hatalmas különbség a korábban, több mint három hónapon át, 0,5 és 3 százalék között stagnáló aránnyal.

Ez felkeltette a Nobel-békedíj bizottság figyelmét, amely úgy döntött, hogy kivizsgálja az ügyet.

„Még nem azonosítottuk pontosan, mi történt, de a legvalószínűbb, hogy kémkedés áldozatai lettünk”

– mondta Kristian Berg Harpviken, a Nobel Intézet igazgatója a norvég VG híroldalnak.

A Nobel Intézet korábban már foglalkozott kémkedéssel, de mindig sikerült megőrizni a Nobel-békedíj választásának integritását. Harpviken nem zárta ki, hogy a szerencsejáték szerepet játszhatott a választás kimenetelében.

„Ennek a díjnak olyan magas a presztízse, hogy sajnos sok ember számára anyagi szempontból is vonzóvá válik. Ha megnézzük a fogadási oldalakat és mindent, amire lehet fogadni, ez egy valóság, amivel számolnunk kell”

– mondta.

Robert Næss részvényelemző szerint az eredmények azt jelzik, hogy valószínűleg kiszivárgás történt, bár nem feltétlenül a Nobel-bizottságtól. „Ez gyanús. Gyakorlatilag száz százalékig biztos, hogy valaki kiszivárogtatta az információt” – mondta.

A híradások szerint a tét nagy volt a játékosok számára.

Egy fogadó körülbelül 50 000 dollárt nyert, míg egy másik felhasználó több mint 85 000 dollárt keresett a tétjén.

Kiemelt kép: 2025. január 9-én Caracasban készített kép María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőről, aki 2025. október 10-én megkapta az idei Nobel-békedíjat (Fotó: MTI/AP/Ariana Cubillos)