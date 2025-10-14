Gondban lehet az orosz hadsereg, drámai méreteket öltött a páncélosveszteség

2022 februárja óta Oroszország páncélosvesztesége drámai méreteket öltött, ez pedig veszélybe sodorhatja az orosz kormány háborús terveit Ukrajnában – írja legújabb elemzésében a The National Interest újságírója.

Az Index a Focus című lapban megjelent szemlére hivatkozva egyebek között azt írta: Oroszország kimerítette modern harckocsikból álló készletét,

ugyanis az oroszok havonta körülbelül 20-25 darab T–90-es harckocsit gyártanak, de csak a szeptemberi hónapban körülbelül 70 páncélozott járművet veszítettek el az inváziós erők a háborúban.

Peter Suciu amerikai újságíró és kutató elemzésében arra emlékeztetett, hogy a hidegháború végén a Szovjetunió rendelkezett a világ legnagyobb tankflottájával, ami a becslések szerint megközelítőleg 64 ezer harckocsiból állt. Ezek java részét raktárakban tárolták, de így is jelentős ütőerőnek számított az 1990-es évek elején.

Az elemzésben felidézték, hogy a Szovjetunió felbomlása után Oroszország örökölte a legtöbb tankot, 2020-ra azonban csupán 12 ezer harckocsijuk maradt, ez azonban még mindig jelentős mennyiségnek számított más országokhoz, akár az Egyesült Államokhoz viszonyítva és még egy 7300 tankból álló bármikor bevethető tartalékerővel is rendelkeztek.

A kutató arra a megállapításra jutott, hogy

2022 februárja óta az oroszok hatalmas veszteségeket szenvedtek a páncélozott járművek terén, a háromévnyi háborúzás hatására az orosz tankkészletek felpörgetett gyártási kapacitás ellenére kezdenek kimerülni, miközben az orosz kormányzat természetesen azt állítja: nincs semmi problémájuk ezen a területen.

Az Index az elemzésre hivatkozva azt írta: a háború elhúzódása közben nem világos, hogy Oroszország páncélos egységei mennyi veszteséget szenvedhetnek még el, miközben a legfrissebb adatok szerint Oroszország jelenleg mindössze 2887 tartalék tankkal rendelkezik, és ezeknek legalább a fele rossz műszaki állapotban van és kevesebb mint negyedük minősíthető „használhatónak” a csatatéren.

Kiemelt kép: Orosz T-80BVM harckocsi (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)