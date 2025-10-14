Műsorújság
HU
EN
RO
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Friss hús az üzletben: éhes disznó próbált bejutni egy romániai Lidlbe – VIDEÓ

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Brasovromania.net
2025.10.14. 15:38

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Megtermett disznó szeretett volna besétálni egy romániai Lidl áruházba, az éhes háziállatot azonban nem engedte be az üzletbe a biztonsági őr, a vásárlókat viszont lenyűgözte a szokatlan helyen kószáló koca.

Különös jelenetnek lehettek szemtanúi Romániában egy brassói Lidl vásárlói. Az áruház bejáratánál megjelent egy megtermett disznó, amely vélhetően élelmet szeretett volna szerezni magának, ám a biztonsági őr nem engedte, hogy a koca belépjen a boltba.

Kapcsolódó tartalom

A vevők tetszését elnyerte a különleges manőver, többen fotón és videón is megörökítették a történteket.

@stefan.gireadaDoar la Lidl aveti certitudinea ca exista carne proaspata!🐖♬ sunet original – La Ștefănie 🏚️

„Ebben az üzletben mindig van friss sertéshús”

– jegyezték meg viccelődve a Lidlhez látogató disznó láttán a vásárlók.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: Tiktok.com

állatLidl Románia

Ajánljuk még

 