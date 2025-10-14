Friss hús az üzletben: éhes disznó próbált bejutni egy romániai Lidlbe – VIDEÓ

Különös jelenetnek lehettek szemtanúi Romániában egy brassói Lidl vásárlói. Az áruház bejáratánál megjelent egy megtermett disznó, amely vélhetően élelmet szeretett volna szerezni magának, ám a biztonsági őr nem engedte, hogy a koca belépjen a boltba.
A vevők tetszését elnyerte a különleges manőver, többen fotón és videón is megörökítették a történteket.
@stefan.gireadaDoar la Lidl aveti certitudinea ca exista carne proaspata!🐖♬ sunet original – La Ștefănie 🏚️
„Ebben az üzletben mindig van friss sertéshús”
– jegyezték meg viccelődve a Lidlhez látogató disznó láttán a vásárlók.
