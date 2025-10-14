Éhezés, kínzás és teljes elszigeteltség – a Hamász fogságában elszenvedett borzalmakról beszéltek a hétfőn szabadon engedett izraeli túszok

A hétfőn szabadon engedett izraeli túszok elkezdték megosztani családtagjaikkal az elmúlt két év borzalmait, amelyeket a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet fogságában éltek át. A beszámolók szerint a fogvatartottak teljesen el voltak zárva a külvilágtól, hosszú ideig éheztek, és súlyos fizikai, valamint lelki kínzásnak voltak kitéve Gázában.

A tűzszüneti megállapodás részeként elengedett utolsó 20 élő túsz között katonák és olyan civilek voltak, akiket a palesztin terrorszervezetek „katonának” tekintettek – ezért ők különösen kegyetlen bánásmódban részesültek, még a korábbi szabadon engedett túszokhoz képest is.

Az egyik legsúlyosabb eset Avinatan Oré, akit a híradások szerint több mint két éven át teljesen egyedül tartottak fogva a Gázai övezet középső részén. A Channel 12 riportja szerint Or a háború nagy részét drámai körülmények között töltötte, hosszan tartó éhezés mellett. Szabadulásakor kiderült, hogy testtömegének 30-40 százalékát elveszítette – olvasható a Times of Israel beszámolójában.

Or az első orvosi vizsgálatok után egyetlen dolgot kért: hogy időt tölthessen barátnőjével és egyben egykori fogolytársával, Noa Argamanival. A pár két év után együtt gyújtott rá „az első cigarettára” – ez a pillanat szimbolikussá vált az izraeli közvélemény számára.

A barátnőjével és a szüleivel történt találkozásról az interneten is megjelentek felvételek:

A Hamász 2023. október 7-én közzétett videója, amelyen a pár elrablása látható a Nova zenei fesztiválról, azóta a terrortámadás egyik legismertebb felvételévé vált. Or csak szabadulása után értesült arról, hogy Argamani idén nyáron az izraeli hadsereg mentőakciója során szabadult ki, akárcsak Andrej Kozlov, Almog Meir és Shlomi Ziv.

A Kan közszolgálati csatorna szerint a túszok többségét a 2024. júniusi mentőakció után alagutakba vitték, ahol alig fértek hozzá bármilyen információhoz. A Channel 12 beszámolója szerint az egyik szabadon engedett túsz,

Elkana Bohbot ideje nagy részét láncra verve töltötte egy földalatti alagútban, ahol elveszítette az időérzékét.

Bohbot azonban emlékezett a házassági évfordulójára, és kérte, hogy zuhanyozhasson „az alkalom tiszteletére”. Eleinte a fogvatartója megtagadta ezt, majd végül levette róla a láncokat, és megengedte neki, hogy megmosakodjon – számolt be a tévécsatorna.

A férfi a Hamász tagjaitól hallott híreket családja tüntetéseiről is, amelyek a tel-avivi „túszok terén” zajlottak a szabadon engedésükért.

A testvérpár, Gali és Ziv Berman a fogság alatt teljesen el voltak vágva egymástól és a külvilágtól.

Bár ugyanazon a területen tartották fogva őket, csak szabadulásuk után, hétfőn tudták meg, hogy mindketten életben vannak. Elmondásuk szerint időnként nem kaptak elegendő ételt, máskor viszont több élelmet osztottak ki nekik, és néhány őr héberül is beszélt velük. Fogságuk idején hallották az izraeli hadsereg műveleteit a közelükben.

Az Israel Hayom értesülései szerint a terroristák sokszor fegyvert szegeztek a túszok fejéhez, amikor propagandavideókat forgattak, és halálosan megfenyegették őket, ha nem működtek együtt. Egyes időszakokban „együttélésszerű” pillanatok is előfordultak – például amikor az őröknek hiányzott egy játékos egy kártyapartiból, bevonták a túszokat is.

Anat Angrest elmondta a Channel 12-nek, hogy fia,

Matan Angrest, aki katona volt, „különösen brutális kínzásokat” szenvedett el a fogság első hónapjaiban.

Hosszú időn át egyedül tartották fogva, külön őrség alatt. „Nem tört meg a szörnyetegek előtt” – mondta édesanyja, hozzátéve, hogy Matan alig kapott híreket, helyette folyamatos pszichológiai nyomásnak volt kitéve: azt mondták neki, hogy Izrael lemondott róla, hogy a Hamász elfoglalja az országot, és hogy újabb október 7-ét terveznek.

A férfi elmondta, hogy gyakran hallotta a légierő gépeit a fejük felett, miközben a bombázások miatt a falak is leomlottak körülöttük, és többször a romok alá temetve próbált életben maradni. „Az utolsó négy hónapot egy apró, sötét alagútban töltötte. Most hirtelen bőséges ételt kap – szinte felfoghatatlan számára ez a váltás” – mesélte az anya.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, a túszok számára még az evést is újra meg kell tanulniuk, akárcsak a náci táborokból szabadult zsidóknak.

Több túsz arról is beszámolt, hogy a fogvatartóik többször hazudtak nekik a közelgő szabadulásról, hogy reményt keltsenek bennük, majd ismét összetörjék azt. Guy Gilboa-Dalal apja elmondta, hogy fiát hónapokig alagutakban tartották, és az utolsó időszakban „kényszeretetéssel” próbálták életben tartani, miután egy másik túszról készült videó – amelyen a férfit arra kényszerítették, hogy saját sírját ássa meg – nemzetközi felháborodást váltott ki.

Egy másik túsz, Omri Miran – aki magyar állampolgársággal is rendelkezik –, 23 különböző helyen volt fogva tartva – felszíni épületekben és alagutakban is. Testvére elmondta, hogy

olykor főzött is a fogvatartóinak, akik „imádták a főztjét”.

Miran pontosan számolta a napokat, amiket fogságban töltött.

A szabadon engedett túszokat mind fizikailag, mind mentálisan súlyosan megviselték a történtek. Orvosok szerint sokan extrém mértékű fogyást, pszichés traumát és alultápláltságot éltek át. Az izraeli társadalom továbbra is döbbenten figyeli a visszatérők vallomásait, miközben még mindig több tucat ember sorsáról nincs biztos információ.

Ugyanis – mint írtuk – az izraeli Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma szerint a Hamász hétfőn a meghalt 28 túsz közül csak négy ember holttestét adta vissza, amit a szervezet Hamász által elkövetett nyílt megállapodásszegésnek minősített. Úgy tudni, a halottak maradványainak visszajuttatása hosszabb időbe telhet.

„Ez a Hamász részéről a megállapodás nyílt megsértését jelenti.

Elvárjuk, hogy Izrael kormánya és a közvetítők haladéktalanul tegyenek lépéseket ennek a súlyos igazságtalanságnak az orvoslására” – áll a fórum közleményében, amely megdöbbenését és felháborodását fejezte ki.

A hatóságok vasárnap több elhunyt túsz családjával közölték, hogy szerette holtteste nem kerül vissza hétfőn vagy kedden, de hangsúlyozták: Izrael minden erőfeszítést megtesz, hogy megtalálja és visszajuttassa a maradványokat. A várakozásokat feltételezhetően az fokozta, hogy számos más forrás arra utalt, hogy a halott túszok többsége hétfőn vagy hamarosan visszakerül.

Kiemelt kép: a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet által szabadon engedett Omri Miran egy hozzátartozójával a szabadulása után, 2025. október 13-án (Fotó: MTI/AP/Izraeli hadsereg)