Deák Dániel: Donald Trump egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett

Donald Trump amerikai elnök egyértelműen kiállt Orbán Viktor miniszterelnök mellett hétfőn az egyiptomi Sarm es-Sejkben rendezett békekonferencián, ezzel elismerve a béke melletti folyamatos kiállását és Magyarország következetes külpolitikáját – hangsúlyozta a XXI. Század Intézet vezető elemzője kedden az M1 aktuális csatornán.

Deák Dániel emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor volt az első európai vezető, aki kiállt Donald Trump mellett még az első elnökválasztási kampányában. Hazánk az elmúlt 15 évben minden nagyhatalommal jó viszonyra törekedett és nyíltan – egyedüliként az Európai Unióban – békepárti álláspontot képviselt. Ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a világ többi vezetője előtt az amerikai elnök megdicsérte a magyar kormányfőt – tette hozzá.

Az elemző megjegyezte: az is nagy szó, hogy miközben az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent meg sem hívták a békekonferenciára, addig Orbán Viktort igen, miközben az Európai Unióból Magyarországgal együtt összesen hat állam vezetője vett csak részt.

Deák Dániel szerint Donald Trump szavai megcáfolják a hazai ellenzék sokszor hangoztatott álláspontját, miszerint a magyar külpolitika és a konnektivitás, „a mindenfelé nyitunk” kudarcos. Megemlítette, hogy ez a Tisza Párt álláspontja is: Magyar Péter is azt mondta, hogy Európába vissza kell térni, tehát a brüsszeli álláspontot kell képviselni, felesleges Oroszországgal és Kínával jó kapcsolatban állni.

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor és az amerikai elnök között nagyon szoros a kapcsolat – értékelt a politikai elemző

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)