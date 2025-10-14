Csupán egy karnyújtásnyira van Montenegró uniós tagsága – jelentette ki Ursula von der Leyen

Montenegró európai uniós tagsága karnyújtásnyira van, és most érkezett el az idő, hogy az Adria-parti ország a lehető leggyorsabban és legintenzívebben haladjon ezen az úton – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke kedden Montenegróban.

Von der Leyen Milojko Spajic montenegrói miniszterelnökkel együtt nyitotta meg az első Montenegró-EU beruházási konferenciát, amely az „okos és fenntartható gazdasági fejlődés” témájára összpontosított. A rendezvényen négy új európai beruházási projektet is bemutattak, amelyek a montenegrói gazdaságot erősítik.

„A jogállamiság és a közbeszerzések átláthatósága terén végrehajtott reformok világos üzenetet küldenek: Montenegró komolyan gondolja európai céljait, és megbízható hely a befektetések számára” – hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen méltatta a montenegrói kormány reformpolitikáját és eddigi eredményeit, kiemelve, hogy az ország számos vonzó befektetési lehetőséget kínál.

„Montenegró rendkívüli potenciállal rendelkezik, de a beruházások még nem érték el ennek mértékét. Arra biztatom a befektetőket, hogy ne várják meg az ország hivatalos uniós csatlakozását, most kell megragadniuk a lehetőséget” – fogalmazott.

Spajic hangsúlyozta, hogy az EU Montenegró legfontosabb stratégiai partnere és legnagyobb befektetője. „Montenegró kicsi, de lehetőségei hatalmasak. Sokszínű társadalmunk nem gyengeség, hanem előny, gondolkodásmódunkban és értékeinkben már most az EU-hoz tartozunk” – mondta.

A kormányfő hozzátette, hogy az országban jelenleg több mint hárommilliárd euró értékű infrastrukturális és gazdasági projekt van folyamatban, és Montenegró már most teljesíti a maastrichti kritériumokat.

„Montenegró az EU-tagság küszöbén áll. 2026 végéig lezárjuk az összes tárgyalási fejezetet, és 2028 végéig teljes jogú taggá válunk” – jelentette ki Spajic, hozzátéve, hogy Montenegró felvétele „ideális alkalom lenne az EU számára, hogy megmutassa: az unió legsikeresebb politikája, a bővítés, nem a múlté, hanem nagyon is élő és aktuális”.

Von der Leyen üdvözölte Montenegró csatlakozását az Egységes Euró Fizetési Övezethez (SEPA), és bejelentette, hogy 2026-tól megszűnik a roamingdíj az EU-val folytatott kommunikációban.

Közölte továbbá, hogy Montenegró 8 millió eurót kap, amiért teljesítette a reformfeltételeket, de a teljes, 380 millió eurós támogatási keret lehívásához további reformokra lesz szükség.

Arra a kérdésre, mikor dönthet Brüsszel Montenegró tagságáról, Von der Leyen azt válaszolta, „a csatlakozási szerződés akkor lesz kész, amikor Montenegró is készen áll.”

Kiemelt kép: Milojko Spajic montenegrói miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy befektetési konferencián a montenegrói Lusticában 2025. október 14-én (Fotó: MTI/EPA/Boris Pejovic)