Belebetegedett a tragédiába: öngyilkos lett az édesanya, akinek megölték a fiát a Hamász fegyveresei a zenei fesztiválon

Újabb öngyilkosság rázta meg Izraelt, miután az 56 éves Jelena Giler önkezével vetett véget az életének. A nő az édesanyja volt a Nova zenei fesztivál egyik áldozatának, és alig két nappal az október 7-i terrortámadás második évfordulója után követett el öngyilkosságot.

A Daily Mail cikke szerint Jelena Giler fia, Szlava akkor vesztette életét a Nova fesztiválon, amikor a Hamász fegyveresei behatoltak az esemény helyszínére. A nő halálát másik fia, Alex Gilar jelentette be, hozzátéve, hogy édesanyja teljesen összeomlott az elmúlt két évben Szlava elvesztése miatt, ráadásul többször is pszichiátriai kezelésre szorult.

A családot ezenkívül Kirjat Smonában lévő otthonukból is kellett telepíteni, ami mentálisan további próbatételek elé állította az asszonyt. Alex Giler elmondta, hogy édesanyja nyugodtnak tűnt élete utolsó estéjén, másnap reggel azonban holtan találtak rá a lakásában. Jelena Gilert fia mellé temetik majd a karmieli temetőben.

A Daily Mail emlékeztetett, hogy az 56 éves édesanya tragédiája csupán két nappal azután történt, hogy a fesztiválon lezajlott támadás egyik túlélője, a 29 éves Roei Shalev is öngyilkos lett.

Shalev korábban szemtanúja volt, amint a Hamász fegyveresei meggyilkolják a barátnőjét és a legjobb barátját. A férfi a támadás alkalmával megsebesült, majd több órán keresztül halottnak tettette magát.

Roei Shalev a halálát megelőzően közzétett egy búcsúüzenetet közösségi oldalán, amelyben közölte: nem bírja már tovább a lelkében lévő belső fájdalmat. Holttestét végül Tel-Avivtól északra, saját kiégett autójában találták meg. A Nova Tribe Community nevű szervezet, amely a fesztiválon történt támadás áldozatainak családjait és túlélőit segíti, közleményében így reagált az esetre: „Roei a közösségünk egyik pillére volt, halála felfoghatatlan veszteség.”

Az október 7-i trauma, amelyből nem lehet teljesen felépülni

A Nova Tribe Community korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a túlélők és a gyászoló családok pszichés állapota továbbra is törékeny: „Annyi fájdalmat elviseltünk az elmúlt két évben, és ezt a felfoghatatlan bánatot is együtt kell átélnünk. Sok traumatúlélő október 7. óta is elviselhetetlen pillanatokat él meg. Arra kérünk mindenkit, figyeljenek egymásra, és ne hagyják magukra azokat, akik csendben szenvednek.”

Korábban arról is írtunk, hogy a 2023. október 7-i támadás alatt a Hamász következetesen alkalmazott extrém brutalitást a civilekkel szemben. A támadásban több mint 1200 embert, nőket, gyermekeket, időseket és családokat mészároltak le. A Nova fesztiválon több mint 360 fiatal halt meg, sokukat brutálisan megkínozták vagy elrabolták. A túlélők közül sokan súlyos poszttraumás stresszben élnek és pszichiátriai kezelésre szorulnak.

Kiemelt kép: Megemlékezõk a Brandenburgi kapunál, amelyre a Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok hazajuttatását követelõ feliratot vetítenek Berlinben 2025. október 7-én, a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Izrael elleni támadásának második évfordulóján. MTI/EPA/Clemens Bilan.