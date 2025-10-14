Bekeményített Lettország: több száz orosz állampolgárnak kell elhagynia az országot

Oroszország 2022 eleji ukrajnai inváziója után Lettország még abban az évben módosította a bevándorlási törvényt, majd 2024-ben szigorította azt, hogy nehezebbé tegye az orosz állampolgárok tartózkodását a balti országban – írja a Politico.

A módosítások értelmében az orosz állampolgároknak EU-s hosszú távú tartózkodási engedélyért kell folyamodniuk, A2-es szintű lettnyelv-tudást kell igazolniuk, valamint biztonsági és előéleti vizsgálaton kell átesniük, ha jogszerűen szeretnének az országban maradni.

A szigorítások mintegy harmincezer orosz állampolgárt érintenek, a többség már teljesítette az új feltételeket, azonban körülbelül kétezer-hatszázan önként elhagyták az országot.

A szükséges dokumentumokat 841 ember nem nyújtotta be időben, ezért október 13-ig el kell hagyniuk Lettországot – közölte Madara Puķe, a lett állampolgársági és migrációs hivatal (OCMA) kommunikációs vezetője a Politicóval.

Akik október 13-a után is az országban maradnak, a tartózkodásuk jogellenessé válik – mondta Puķe, hozzátéve, hogy megvonják tőlük a szociális juttatásokhoz való hozzáférést is. Azok, akik indoklás nélkül továbbra sem tesznek eleget a törvénynek, a határőrség általi kényszerű kitoloncolásra számíthatnak.

Úgy tűnik azonban, hogy néhány érintett nem is tudott a szabályváltozásokról.

„Csak akkor veszik észre, hogy valami nincs rendben, amikor már nem kapják meg a nyugdíjukat”

– mondta Maira Roze, az OCMA vezetője.

A feszültségek növekedésével Lettország az utóbbi időben tovább szigorította nemzetbiztonsági intézkedéseit.

Májusban Baiba Braze külügyminiszter felszólította az EU-tagállamokat, hogy függesszék fel a vízumkiadást orosz állampolgárok számára a biztonsági kockázatok miatt. Júniusban a lett parlament megtiltotta az orosz és fehérorosz állampolgároknak, hogy kritikus infrastruktúrában dolgozzanak, illetve hogy ingatlant vásároljanak Lettországban.