Átvette volna a szót a brit miniszterelnök Trumptól a békecsúcson, nem várt reakciót okozott a félreértés

Ritkán látható jelenet zajlott hétfőn az egyiptomi Sarm es-sejkben megrendezett gázai békecsúcson, ahol többek között Donald Trump amerikai elnök is aláírta a béketerv részét képező tűzszüneti megállapodást. Keir Starmer brit miniszterelnök ugyanis félreérthette az amerikai elnök gesztusát. Azonban nem ez volt az egyetlen hasonló eset.

Donald Trump a békecsúcson név szerint is köszönetet mondott ábécésorrendben a részt vevő országoknak, illetve vezetőiknek. Így tett Orbán Viktor magyar miniszterelnök esetében is, amelyről itt írtunk. Starmer ugyanakkor a felvétel tanúsága szerint Trump megszólításánál először a jelek szerint azt hitte, hogy beszédre kéri fel az amerikai elnök.

Az Egyesült Királysághoz érve Donald Trump a barátjaként hivatkozott Keir Starmerre, amikor így szólt: „Hol van az Egyesült Királyság? Gyere ide.” A brit kormányfő ekkor mosolyogva elindult a pulpitus felé, mintha beszédhez készülne, ám Donald Trump egy rövid kézfogás után lezárta a helyzetet. Az amerikai elnök ekkor megkérdezte Starmertől, hogy „Minden rendben van?”, mire a brit miniszterelnök azt válaszolta: „Nagyon is.”

Trump ekkor kifejezte örömét a brit miniszterelnök jelenléte miatt, majd hátat fordított és folytatta beszédét, otthagyta Starmert a színpad szélén.

Az esetről beszámoló Daily Mail szerint az ekkor zavarba jött Keir Starmer ajkát összeszorítva végül visszatért a többi vezető közé. A cikk szerint Giorgia Meloni, aki Trump jobb vállánál állt, nevetve figyelte az esetet. Az interneten több felvétel és reakció is született. Az egyik X-felhasználó a következőképpen kommentálta az esetet: „Trump hagyta, hogy Starmer azt higgye, beszédet tarthat, majd elküldte! Zseniális!”

A brit Konzervatív Párt bírálta Keir Starmert, mivel az ellenzék szerint a kormányfő csak „fotózkodni” ment a békecsúcsra, miután a múlt hónapban azzal kockáztatta a tárgyalásokat, hogy Nagy-Britannia elismerte Palesztinát önálló államként. A politikusok ráadásul a korábbi angol válogatott labdarúgó, John Terry esetéhez hasonlították a helyzetet, aki annak idején teljes szerelésben ünnepelte a Chelsea Bajnokok Ligája győzelmét, annak ellenére, hogy nem is játszott a döntőben.

A bírálatok ellenére Starmer később méltatta Trump diplomáciai erőfeszítéseit, amelyek szerinte történelmi békét eredményeztek. Kiemelte, hogy az Egyesült Királyság szerepet vállalhat a Hamász fegyvereinek leszerelésében és a tűzszünet betartásának ellenőrzésében. „A mai nap történelmi – de a valódi kihívás a holnap. Most az a legfontosabb, hogy miként tudjuk végrehajtani a megállapodást, és megakadályozni, hogy ismét visszacsússzunk a háborúba” – értékelte a történteket Keir Starmer.

Aláírták a gázai béketervet

Hétfőn az egyiptomi Sarm es-Sejkben aláírta a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad ál-Száni katari emír. Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak. „Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz” – szögezte le az amerikai elnök a The Times of Israel beszámolója szerint, és köszönetet mondott a gázai békecsúcstalálkozón részt vevő vezetőknek.

A megállapodás aláírása után Trump kijelentette, hogy „mostantól mindenki csatlakozni akar majd az Ábrahám-megállapodásokhoz”, utalva a Közel-Kelet békéjét célzó diplomáciai kezdeményezésre.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök Egyiptomban, a Sarm-es-Sejkben tartott békecsúcson 2025. október 13-án (Fotó: Khaled Desouki/AFP