A gázai tűzszüneti megállapodás után Ukrajnával kapcsolatban is Trumpban reménykedik a német külügyminiszter

Németország nagy reményeket fűz ahhoz, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb békekezdeményezést indít Ukrajna ügyében, a gázai tűzszüneti megállapodás után ideje, hogy itt is előrelépés történjen – hangoztatta a német külügyminiszter kedden Bukarestben, miután román hivatali kollégájával tárgyalt.

Johann Wadephul szerint az amerikai elnök „nagyszerű ajánlatot” tett Vlagyimir Putyinnak, amelyre az orosz elnök mindmáig nem válaszolt, de most meg kell ragadni a tárgyalás lehetőségét.

Leszögezte, Németország rendíthetetlenül Ukrajna mellett áll és minden lehetőséget felhasznál Ukrajna pénzügyi és anyagi támogatására. Szerinte Európának lesz elegendő gazdasági és katonai ereje Ukrajna megsegítéséhez. Hozzátette: a német külpolitika számára első számú prioritás az ukrajnai konfliktus megoldása és a háború befejezése.

Szerinte a tengerek stratégiai jelentőséggel bírnak Európa védelme szempontjából és az ukrajnai háborúban bebizonyosodott, milyen fontos a fekete-tengeri régió és a Duna-delta térsége. Úgy értékelte: Románia vezető szerepet játszhat abban, hogy a NATO következetes stratégiát dolgozzon ki a Fekete-tenger térségére.

A német diplomácia vezetője felszólította Pekinget és Moszkvát, hogy egyezzenek meg egy ENSZ-határozatról, amely végrehajtja Donald Trump amerikai elnök gázai békekezdeményezését. Szerinte egy biztonsági tanácsi határozat, egy megfelelő jogi keret elengedhetetlen ahhoz, hogy a Hamászra folyamatos nyomást gyakoroljanak és elérjék leszerelését, mert a szervezet szerinte nem fog önként lemondani a hatalomról.

Oana Toiu román külügyminiszter szerint országa kiválóan együttműködik Németországgal a NATO-ban és az EU-ban, és köszönetet mondott a román légtérvédelemhez nyújtott német segítségért. A német és a román társadalom közötti „létfontosságú kötőanyagnak” nevezte a németországi munkaerőpiacon „kiválóan integrálódott” román közösséget, illetve a romániai német nemzeti kisebbséget.

Németország Románia első számú kereskedelmi partnere és legnagyobb külföldi befektetője. Románia és Németország megbízható szövetségesei egymásnak, bizalmi párbeszédet folytatnak mind kétoldalú, mind szövetségesi szinten és erősíteni akarják együttműködésüket gazdasági, politikai és védelmi területeken – mondta a román külügyminiszter.

Kiemelt kép: Johann Wadephul német külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Thomas Samson)