„Viktor, fantasztikus vagy” – dicsérte meg Donald Trump Orbán Viktort az egyiptomi békecsúcson

A csúcstalálkozót Egyiptom, Katar és Törökország részvételével rendezték meg, ahol a felek – Trump közvetítésével – aláírták a Gázai övezetben zajló háborút lezáró megállapodást. A dokumentum célja, hogy hosszú távú tűzszünetet és stabilitást teremtsen a térségben.
Az aláírási ceremóniát követő nemzetközi sajtótájékoztatón Trump sorra méltatta a meghívott állam- és kormányfőket, majd külön is kiemelte Orbán Viktorról, aki a csúcstalálkozó egyik díszvendége volt.
„Viktor, fantasztikus vagy. Tudom, sokan ezzel nem értenek egyet, de én vagyok az egyetlen, aki számít” – mondta Trump, miközben mosolyogva a magyar miniszterelnök felé fordult.
Az amerikai elnök hozzátette, hogy a kormányfő „remek vezető”.
Donald Trump megjegyezte továbbá, hogy támogatta Orbán Viktort az előző választáson, és biztos abban, hogy „a következőn is kiválóan fog teljesíteni.” A kormányfő közösségi média oldalán reagált a békecsúcs sikerére:
Orbán Viktor saját közösségi oldalára egy videót is feltöltött arról a pillanatról, amikor Donald Trump megszólította őt:
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)