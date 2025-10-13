„Viktor, fantasztikus vagy” – dicsérte meg Donald Trump Orbán Viktort az egyiptomi békecsúcson

A gázai tűzszüneti megállapodás hétfő esti aláírása után nemcsak a Közel-Kelet békéje került a figyelem középpontjába, hanem Orbán Viktor miniszterelnök is, akit Donald Trump amerikai elnök különösen meleg szavakkal méltatott az eseményen.

A csúcstalálkozót Egyiptom, Katar és Törökország részvételével rendezték meg, ahol a felek – Trump közvetítésével – aláírták a Gázai övezetben zajló háborút lezáró megállapodást. A dokumentum célja, hogy hosszú távú tűzszünetet és stabilitást teremtsen a térségben.

Az aláírási ceremóniát követő nemzetközi sajtótájékoztatón Trump sorra méltatta a meghívott állam- és kormányfőket, majd külön is kiemelte Orbán Viktorról, aki a csúcstalálkozó egyik díszvendége volt.

„Viktor, fantasztikus vagy. Tudom, sokan ezzel nem értenek egyet, de én vagyok az egyetlen, aki számít” – mondta Trump, miközben mosolyogva a magyar miniszterelnök felé fordult. Az amerikai elnök hozzátette, hogy a kormányfő „remek vezető”.

Donald Trump megjegyezte továbbá, hogy támogatta Orbán Viktort az előző választáson, és biztos abban, hogy „a következőn is kiválóan fog teljesíteni.” A kormányfő közösségi média oldalán reagált a békecsúcs sikerére:

Orbán Viktor saját közösségi oldalára egy videót is feltöltött arról a pillanatról, amikor Donald Trump megszólította őt:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a gázai tűzszüneti megállapodás helyszínén, az egyiptomi Sarm es-Sejk nemzetközi konferencia-központjában 2025. október 13-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)