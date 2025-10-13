Ukrajna megszűnik létezni, ha Zelenszkij nem ül le sürgősen tárgyalni – jelentette ki a fehérorosz elnök

A fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka egy vasárnapi interjújában kijelentette, hogy szerinte Ukrajna „megszűnhet államként létezni”, ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „nem ül le, nem tárgyal, és nem cselekszik sürgősen”.

Lukasenka az orosz Pavel Zarubin műsorában azt mondta, korábban az európai vezetőket okolta a megegyezés elmaradásáért, de most úgy látja, „a probléma nem az Egyesült Államokban van és nem is Oroszországban, hanem Volodimir Zelenszkijben.”

Állítása szerint „erős nyomást” kellene gyakorolni az ukrán elnökre, hogy „megfelelő döntéseket” hozzon.

Az ukrán és európai tisztviselők következetesen azt hangsúlyozzák, hogy csak a harcok teljes beszüntetése lehet a jóhiszemű béketárgyalások előfeltétele Kijev és Moszkva között. A Kreml viszont rendre elutasítja ezt, és azt követeli, hogy Ukrajna előbb tegyen komoly engedményeket — például oszlassa fel hadseregét, és mondjon le a külföldi katonai segítségről – írja a Kyiv Independent.

„Sürgősen lépéseket kell tenni. Oroszország előrenyomul a fronton, és ezt felelősséggel állítom, mert nap mint nap látom. Ez oda vezethet, hogy Ukrajna eltűnik mint állam”

– mondta Lukasenka.

Hozzátette, hogy a helyzet „rendkívül súlyos”, és azonnali párbeszédre szólított fel a további eszkaláció elkerülése érdekében.

„Azt szeretném, ha Ukrajna elnöke meghallaná a javaslataimat, és megértené, hogy Ukrajnának senki más nem hozhat boldogságot, csak a szláv államok”

– mondta.

Ezután a nemzetközi viszonyokra terelte a szót, különös tekintettel az Egyesült Államok politikájára és a katonai segítség kérdésére.

„Barátunknak, Donaldnak (Trump) megvan a maga taktikája a legsúlyosabb problémák kezelésére. Ezért van, hogy néha nyomást gyakorol a megfelelő hatóságokra és emberekre, máskor keményebben lép fel, majd egy kicsit enged, és hátrébb áll” – fejtegette Lukasenka, utalva arra, hogy Trump esetleg hosszú hatótávolságú Tomahawk rakétákat küldhetne Ukrajnának.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azonban még október 5-én figyelmeztetett: a „pozitív irány” az orosz–amerikai kapcsolatokban megsemmisülne, ha Washington Tomahawk-rakétákat küldene Ukrajnába.

Kiemelt kép: Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztyina Kormilicina)