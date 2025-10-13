Történelmi békekonferencia Sarm-es-Sejkben: Orbán Viktor, Donald Trump és a világ több másik vezetője egy asztalnál

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök is részt vesz hétfő délután az egyiptomi Sarm-es-Sejkben szervezett nemzetközi csúcsértekezleten.

Donald Trump hétfő délelőtt Izraelbe érkezett rövid, néhány órás látogatásra, hogy beszédet mondjon az izraeli parlamentben, a kneszetben. Beszéde előtt szűk körű megbeszélésen vett részt a kneszetben Benjámin Netanjahu miniszterelnök irodájában, melyen részt vett Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja és Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója.

A tanácskozáson telefonbeszélgetést folytattak Abdel Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnökkel, aki meghívta az izraeli kormányfőt a délutánra, a Donald Trump amerikai elnök vezette békekonferenciára, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró szerződést.

Netanjahu a telefonbeszélgetésben beleegyezett részvételébe az izraeli 13-as kereskedelmi televízió értesülése szerint. A konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

António Guterres ENSZ-főtitkár jelezte részvételét, a Downing Street tudatta, hogy Sarm-es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki egyúttal történelmi fordulópontnak nevezte a hétfői eseményt.

Ott lesz II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő és Mahmúd Abbász, a Palesztin Nemzeti Hatóság elnöke is. Az Európai Uniót Antónia Costa, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály tájékoztatása szerint Orbán Viktor is Sarm-es-Sejkbe utazik Donald Trump meghívására.

Kiemelt kép:Donald Trump amerikai elnök az elnöki különgépen nyilatkozik 2025. október 13-án (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)