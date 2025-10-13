Szijjártó Péter telefonon egyeztetett a szlovák külügyminiszterrel: jelenleg nincs magyar érintettje a vonatbalesetnek

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett a tárca közlése szerint szlovák kollégájával, Juraj Blanárral, amelynek során kifejezte Magyarország együttérzését a rozsnyói vonatbaleset kapcsán, és felajánlotta a Magyar Országos Mentőszolgálat segítségét.

A szlovák hatóságok közlése szerint a jelenlegi információk alapján

nincs magyar érintettje a vonatbalesetnek, és a konzuli szolgálathoz sem érkezett segítségkérés az ügyben.

A baleset helyszínén tartózkodik az ügyben eljáró magyar konzul, aki folyamatosan nyomon követi az eseményeket, kapcsolatban van az illetékes szlovák hatóságokkal, és szükség esetén kész minden segítséget megadni a magyar állampolgárok részére.

Kiemelt kép: Mentőegységek dolgoznak a vasúti baleset helyszínén, a kelet-szlovákiai Szádalmás közelében, ahol összeütközött két személyszállító vonat 2025. október 13-án (Fotó: MTI/TASR/Veronika Mihalikova)