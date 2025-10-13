Szijjártó Péter bejelentette: kiszabadult az utolsó magyar túsz is a Hamász fogságából

Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Szijjártó Péter hozzátette, nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára.

„Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is!” – tette hozzá Szijjártó Péter.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet átadta az izraeli túszok első, hétfős csoportját a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek a Gázai övezet északi részén. Az elsők között Izraelbe érkezett túszok között pedig szerepelt a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Miran is. Beszámolók szerint az átadott első hét túsz nem szorul azonnali orvosi segítségre.

A Trump által tárgyalóasztalra vitt Hamász és Izrael közötti békemegállapodást – melynek része volt a mostani túszok szabadon engedése – hétfőn írják alá Sarm es-Sejk-ben. Az ünnepélyes ceremónián az amerikai elnök meghívására részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök is.

