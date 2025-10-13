Szergej Lavrov a palesztin állam megalapítását sürgeti az amerikai gázai terv végrehajtása után

Oroszország reméli, hogy a Gázai övezettel foglalkozó sarm-es-sejki csúcstalálkozón létrejövő megállapodásokat teljesíteni fogják, valamint Donald Trump amerikai elnök és a regionális vezetők biztosítják a tűzszünet azonnali életbe lépését, ám Donald Trump tervének végrehajtása után át kell térni a palesztin állam létrehozására – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn Moszkvában arab újságíróknak nyilatkozva.

Lavrov, aki Oroszország „mindennemű támogatásáról” biztosította a Trump-tervet, sikert kívánt az egyiptomi békecsúcsnak, és kifejezte reményét, hogy a főként palesztinok lakta Gázai övezetről ott születő összes megállapodás teljesülni fog.

„Igaz, a Hamász soraiból és Tel-Avivból is hallunk olyan nyilatkozatokat, hogy még nincs vége mindennek, és a válság kiújulhat” – jegyezte meg.

Fontosnak nevezte, hogy Trump és a regionális vezetők összpontosítsanak az azonnali tűzszünet szükségességére, az izraeli csapatoknak a Gázai övezetből való kivonásáról kialakított, egyeztetett tűzszüneti vonal betartására és a humanitárius segítségnyújtás megszervezésére.

Hangot adott azon álláspontjának, miszerint a Trump-tervben, amelyben csak a Gázai övezetről esik szó, feltétlenül pontosítani kell még a Jordán folyó nyugati partjára, Ciszjordániára vonatkozó rendelkezéseket is. Úgy vélekedett, hogy a terv „törékeny megfogalmazásait” nem szabad revíziónak alávetni.

Hangsúlyozta, hogy a Trump-terv jóhiszemű végrehajtása nyomán haladéktalanul át kell térni a palesztin állam létrehozására, „konkrét kompromisszumokat kell keresni az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jóváhagyott döntések alapján”. Megismételte az orosz álláspontot, miszerint a konfliktus hosszú távú rendezése

„csak az ENSZ-nek a palesztin állam létrehozására vonatkozó határozatai végrehajtásával lehetséges”.

Lavrov szerint Oroszország arra számít, hogy Izrael felismeri az érdekek egyensúlyának szükségességét, „ahelyett, hogy olyan célt tűzne ki, amely minden, a létezését fenyegető veszély kiküszöbölését fogja jelenteni, függetlenül attól, hogy mit gondolnak a szomszédok, és milyen érveik vannak”.

Rámutatott, hogy Izraelben sokáig nem vették komolyan a palesztin állam létrehozásának kérdését, pedig ennek a kérdésnek a rendezetlensége „a legjelentősebb tényező, amely az arab világban a szélsőségesség fennmaradását és erősödését táplálja”.

„A kompromisszumok elkerülhetetlenek minden konfliktusban. A vérontás leállításáról szóló megállapodások kompromisszumok, és mindkét félnek engedményeket kell tennie” – fogalmazott.

Kifejezte Moszkva készségét arra, hogy „bármilyen formában” részt vegyen a palesztin-izraeli konfliktus rendezésében. Mint mondta, ha a Gázáról rendezendő csúcs résztvevői szükségesnek tartják Oroszország bevonását a folyamatba, azt Moszkva nem fogja elutasítani, de ráerőltetni nem fogja magát senkire.

Lavrov szerint Oroszország a palesztin-izraeli konfliktusban megpróbálta az eseményeket az erőszak elutasításának és az együttélésről szóló megállapodások kidolgozásának irányába terelni.

Az iráni nukleáris megállapodásról szólva emlékeztetett arra, hogy Moszkva soha nem tért el ennek támogatásától, beleértve az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2231. számú határozatát is. Közölte, hogy Oroszország a nemzetközi joggal teljes összhangban szállít Teheránnak haditechnikai eszközöket.

Valótlannak minősítette azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a szíriai exelnököt, Bassár el-Aszadot megmérgezték volna. Mint fogalmazott, Aszad és családja kizárólag humanitárius okokból tartózkodik Oroszországban, mert „őt és családját fizikai megsemmisítés fenyegette”.

Lavrov hangoztatta: Szíria érdekelt abban, hogy területén megmaradjanak az orosz katonai bázisok.

„Nyilvánvaló, hogy az új körülmények között ezek a bázisok már más szerepet játszhatnak, nem csupán a katonai előőrsét” – mondta.

Az erre a hétre tervezett, de későbbre halasztott orosz-arab csúcstalálkozóról azt mondta, hogy az eseményt meg fogják tartani, „amint kiderül, melyik időpont a legalkalmasabb erre”. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több arab ország érdeklődik Oroszország tapasztalatai iránt „a nukleáris technológiák, a nukleáris energia, valamint a nukleáris energia nem energetikai célú felhasználása terén”.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)