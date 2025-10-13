A Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indításához amerikai szakemberek kellenek, ezen fegyverek átadása Ukrajnának rosszul végződhet – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak.

Peszkov a sajtó felkérésére Dmitrij Medvegyevnek, az orosz biztonsági tanács alelnökének a közösségi médiában hétfőn megjelent bejegyzését kommentálta így, amelyben a volt elnök és kormányfő azt írta, hogy a Tomahawkok esetleges Ukrajnába szállítása mindenki számára rosszul végződhet.

Donald „Trump amerikai elnök azt mondta, hogy ha Oroszország elnöke nem rendezi az ukrajnai konfliktust, az rosszul fog végződni számára. Röviden: százegyedszer fenyegetőzik. Ha az üzleti béketeremtő a Tomahawkokról beszél, akkor a mondat nem helytálló. Ezeknek a rakétáknak a szállítása mindenki számára rosszul végződhet. És mindenekelőtt maga Trump számára” – írta Medvegyev a Max-csatornáján.

A politikus kifejezte azt a reményét, hogy Trump kijelentése a Tomahawkok Kijevnek történő átadásáról ismét üres fenyegetés marad.

Peszkov rámutatott, hogy „az ilyen bonyolult rakéták kezelése valamilyen formában megköveteli amerikai szakértők részvételét a folyamatban, ez nyilvánvaló tény”.

Az orosz elnök sajtótitkára szerint az amerikaiak tudnak az Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalási folyamatban beállt „szünetről”. Mint fogalmazott, az orosz-amerikai kapcsolatok „a megfelelő csatornákon keresztül folytatódnak”, és sajnálkozásának adott hangot, hogy ezekben nincs előrelépés.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump esetleges telefonbeszélgetéséről azt mondta, hogy ebben a kérdésben

nincs konkrét megállapodás, de minden lehetőség adott egy ilyen beszélgetés gyors megszervezésére.

A Lettországban tervezett, az ott élő oroszokat érintő deportálásokra kitérve azt mondta, hogy azok az oroszok, akiket a lett nyelv ismeretének hiánya okán ki fognak utasítani a balti országból, ha orosz állampolgárok, visszatérhetnek szülőföldjükre, Oroszországba.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva „nácizmusnak” minősítette, hogy Lettország arra kötelezte azokat az orosz állampolgárokat, akik nem igazolták a lett nyelv megfelelő szintű ismeretét, hogy október 13-ig hagyják el az országot. A brüsszeli Politico információja szerint az intézkedés 841 embert érint.

Kiemelt kép: Orosz katonák 122 milliméteres BM-21-es Grad rakéta-sorozatvetővel lőnek ukrán célpontokra (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)