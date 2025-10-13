Nemzeti egységre szólított fel Netanjahu a túszok szabadon bocsátásának előestéjén

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap este érzelmektől fűtött beszédet mondott a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet által fogva tartott túszok hétfőre tervezett szabadon bocsátása előtt.

„Holnap a gyerekek visszatérnek a saját földjükre” – hangsúlyozta Netanjahu a Jns.org beszámolója szerint.

„Ez egy történelmi esemény, amely ötvözi a gyilkosok szabadon bocsátása miatti szomorúságot és a túszok visszatérése miatti örömöt” – tette hozzá az izraeli kormányfő.

A miniszterelnök szerint az eredmény az izraeli katonák és polgárok rendíthetetlen hitét tükrözi.

„Néhányan nem hitték, hogy eljön ez a nap. De harcosaink hittek. Az emberek közül is sokan hittek. És én is hittem” – jelentette ki.

Netanjahu nemzeti egységre szólított fel a diadal és a kihívás pillanatában.

„Tudom, hogy sok nézeteltérés van közöttünk. De ezen a napon, és remélem, hogy az előttünk álló időszakban is minden okunk megvan arra, hogy félretegyük őket” – mondta.

„Bárhol is harcoltunk győztünk” – szögezte le Netanjahu.

„Még mindig nagyon nagy biztonsági kihívások állnak előttünk” – figyelmeztetett Netanjahu, aki szerint Izrael ellenségei megpróbálják majd újjáépíteni magukat, hogy újra megtámadják a zsidó államot.

Hangsúlyozta, hogy Izrael közelmúltbeli győzelmei olyan nagyszerű lehetőségeket nyitottak meg, amelyeket korábban nem is ismertek. Kifejtette, hogy abban bízik, hogy az egység révén a nemzet szembenéz a jövő kihívásaival, és él ezekkel a lehetőségekkel.

„Láttuk a fájdalmukat, a vágyukat, a könnyeiket”- mondta a túszul ejtett, elrabolt emberek családjaival való találkozások kapcsán.

„Megígértem nekik, hogy addig nem nyugszom, amíg vissza nem hozom szeretteiteket”

– idézte fel az izraeli kormányfő.

Beszédének zárásaként Netanjahu köszönetet mondott az izraeli hadsereg katonáinak, a gyászoló családoknak, Izrael polgárainak, és a holnapot egy új út kezdetének nevezte, amely az építkezés ösvénye, a gyógyulás és a szívek egyesítésének útja lesz reményei szerint.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök felszólal a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet által elhurcolt izraeli túszok kiszabadításáról szóló vitán a parlament, a knesszet jeruzsálemi épületében 2024. november 18-án (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)