Nemzeti egységre szólított fel Netanjahu a túszok szabadon bocsátásának előestéjén

Szerző: hirado.hu
2025.10.13. 06:27

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap este érzelmektől fűtött beszédet mondott a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet által fogva tartott túszok hétfőre tervezett szabadon bocsátása előtt.

„Holnap a gyerekek visszatérnek a saját földjükre” – hangsúlyozta Netanjahu a Jns.org beszámolója szerint.

„Ez egy történelmi esemény, amely ötvözi a gyilkosok szabadon bocsátása miatti szomorúságot és a túszok visszatérése miatti örömöt” – tette hozzá az izraeli kormányfő.

A miniszterelnök szerint az eredmény az izraeli katonák és polgárok rendíthetetlen hitét tükrözi.

„Néhányan nem hitték, hogy eljön ez a nap. De harcosaink hittek. Az emberek közül is sokan hittek. És én is hittem” – jelentette ki.

Netanjahu nemzeti egységre szólított fel a diadal és a kihívás pillanatában.

„Tudom, hogy sok nézeteltérés van közöttünk. De ezen a napon, és remélem, hogy az előttünk álló időszakban is minden okunk megvan arra, hogy félretegyük őket” – mondta.

„Bárhol is harcoltunk győztünk” – szögezte le Netanjahu.

„Még mindig nagyon nagy biztonsági kihívások állnak előttünk” – figyelmeztetett Netanjahu, aki szerint Izrael ellenségei megpróbálják majd újjáépíteni magukat, hogy újra megtámadják a zsidó államot.

Hangsúlyozta, hogy Izrael közelmúltbeli győzelmei olyan nagyszerű lehetőségeket nyitottak meg, amelyeket korábban nem is ismertek. Kifejtette, hogy abban bízik, hogy az egység révén a nemzet szembenéz a jövő kihívásaival, és él ezekkel a lehetőségekkel.

„Láttuk a fájdalmukat, a vágyukat, a könnyeiket”- mondta a túszul ejtett, elrabolt emberek családjaival való találkozások kapcsán.

„Megígértem nekik, hogy addig nem nyugszom, amíg vissza nem hozom szeretteiteket”

idézte fel az izraeli kormányfő.

Beszédének zárásaként Netanjahu köszönetet mondott az izraeli hadsereg katonáinak, a gyászoló családoknak, Izrael polgárainak, és a holnapot egy új út kezdetének nevezte, amely az építkezés ösvénye, a gyógyulás és a szívek egyesítésének útja lesz reményei szerint.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök felszólal a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet által elhurcolt izraeli túszok kiszabadításáról szóló vitán a parlament, a knesszet jeruzsálemi épületében 2024. november 18-án (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)

