Megtörtént a találkozás, Orbán Viktor és Donald Trump kezet fogva üdvözölték egymást Egyiptomban

Egyiprtomban rendezik a gázai konfliktust rendező békecsúcsot, amelyre Orbán Viktor miniszterelnök is meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől. A magyar kormányfő találkozásáról az amerikai elnökkel több kép is készült.

Donald Trump az eseményen minden jelen lévő ország vezetőjével kezet fogott, illetve fotózkodott a békecsúcs előtt, így Orbán Viktorral is. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szintén megosztotta a képeket a közösségi oldalán. Mint írta: „Amikor két évvel ezelőtt terrortámadás érte Izraelt, a magyar kormány álláspontja világos volt: Izraelnek joga van az önvédelemhez, joga van a szuverenitásához. Akkor már több mint másfél éve dúlt az orosz–ukrán háború, és minden jel arra mutatott, hogy a béke elérhetetlen távolságba került. Az akkori amerikai adminisztráció nem a feszültségek csökkentésén dolgozott, hanem felelőtlen nyilatkozataival tovább erősítette a háborús retorikát Európában. A magyar álláspont akkor is világos volt, és ma sem változott: a béke oldalán állunk. Békét akarunk, és támogatunk minden kezdeményezést, amely a fegyverek elhallgatását és a tárgyalásos rendezést szolgálja — legyen szó az izraeli–palesztin konfliktusról vagy a szomszédunkban dúló háborúról. A békéhez azonban politikai változásra van szükség. Brüsszelben le kell váltani a háborút támogató kórust. A mostani Békecsúcs csak az első lépés lehet azon az úton, amelynek végén nemcsak a Közel-Keleten, hanem Európában is helyreáll a béke.”

Az amerikai elnök nemrég arról is beszélt Sarm es-Sejkben, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel a gázai béke-csúcstalálkozót megelőzően tartott egyeztetésén: megkezdődött a gázai békemegbeszélések második szakasza.

Kiemelt kép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti helyzetet rendező csúcstalálkozón az egyiptomi Sarm-es-sejkben 2025. október 13-án (Fotó: Getty Images)