Megrendítő felvételek: így szabadult ki a fogságból a Hamász magyar állampolgárságú túsza

Több fotó és egy videófelvétel is napvilágot a Hamász magyar felmenőkkel rendelkező izraeli túszának, Omri Mirannak a kiszabadulásával kapcsolatban.

A 48 éves, magyar-izraeli kettős állampolgárságú Omri Mirant, két kislány édesapját a Nahal Óz kibucban található otthonából vitték el a terroristák a Gázai övezetbe 2023. október 7-én. A családapa egyik volt annak a hét túsznak, akik hétfő reggel kiszabadultak a Hamász fogságából.

Omri Mirant két és fél, valamint négy és fél éves kislányai, továbbá édesapja, Dani, és felesége Lisáj várták vissza hétfőn.

Az izraeli hadsereg (IDF) több fotót is közzétett a szabadulása után, köztük azt is, amelyen a két évnyi fogságot követően szabaduló férfi megölelte a feleségét (ez a felvétel látható borítóképünkön is).

Lisáj Miran-Lavi a közösségi oldalán szintén megosztott több fotót a találkozásról.

אבא עמרי בבית.

Daddy Omri is Home.

❤️

A találkozóra az első fogadóhelyen, Izrael déli részén került sor – számolt be a BBC, amely szintén megosztotta a felvételeket. Mint írták, az izraeli hadsereg azt is közölte, hogy a szabadon engedett túszok közül hármat – köztük Omri Mirant is – a légierő helikopterével kórházba szállítottak az első orvosi vizsgálatok után „A kórházban további orvosi ellátást kapnak, és újra találkozhatnak családtagjaikkal” – közölte az IDF.

Időközben pedig, mint arról beszámoltunk, a többi életben maradt túsz is kiszabadult a terrorszervezet fogságából.

Videón, ahogy a család megtudta, hogy hazatért

Omri Miran felesége a közösségi médiában is megosztott egy videót, amelyen az látható, hogy videóhíváson keresztül elmondja a gyerekeinek, hogy az apjuk sikeresen megérkezett.

„Omri papa hazatért. Több mint 700 hosszú, fájdalmas és gyötrelmes nap után Omri végre gyógyító ölelést kaphat Ronitól és Almától [vagyis a lányaitól – a szerk.]”

– írta a férfi családja egy közleményben, hozzátéve: ez „nem személyes győzelem, hanem egy egész nép győzelme”.

Omri Miran családja az elmúlt két évben jelentős erőfeszítéseket tett kiszabadítása érdekében, többek közt Magyarországon is jártak, hogy segítséget kapjanak a zsidó közösségtől és a diplomatáktól.

Kiemelt kép: Omri Miran megöleli a feleségét, miután kiszabadult a Hamász fogságából. Forrás: Izraeli Véderő (IDF).