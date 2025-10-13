Megrendítő felvételek: így szabadult ki a fogságból a Hamász magyar állampolgárságú túsza

A 48 éves, magyar-izraeli kettős állampolgárságú Omri Mirant, két kislány édesapját a Nahal Óz kibucban található otthonából vitték el a terroristák a Gázai övezetbe 2023. október 7-én. A családapa egyik volt annak a hét túsznak, akik hétfő reggel kiszabadultak a Hamász fogságából.
Omri Mirant két és fél, valamint négy és fél éves kislányai, továbbá édesapja, Dani, és felesége Lisáj várták vissza hétfőn.
Az izraeli hadsereg (IDF) több fotót is közzétett a szabadulása után, köztük azt is, amelyen a két évnyi fogságot követően szabaduló férfi megölelte a feleségét (ez a felvétel látható borítóképünkön is).
Lisáj Miran-Lavi a közösségi oldalán szintén megosztott több fotót a találkozásról.
A találkozóra az első fogadóhelyen, Izrael déli részén került sor – számolt be a BBC, amely szintén megosztotta a felvételeket. Mint írták, az izraeli hadsereg azt is közölte, hogy a szabadon engedett túszok közül hármat – köztük Omri Mirant is – a légierő helikopterével kórházba szállítottak az első orvosi vizsgálatok után „A kórházban további orvosi ellátást kapnak, és újra találkozhatnak családtagjaikkal” – közölte az IDF.
Időközben pedig, mint arról beszámoltunk, a többi életben maradt túsz is kiszabadult a terrorszervezet fogságából.
Videón, ahogy a család megtudta, hogy hazatért
Omri Miran felesége a közösségi médiában is megosztott egy videót, amelyen az látható, hogy videóhíváson keresztül elmondja a gyerekeinek, hogy az apjuk sikeresen megérkezett.
„Omri papa hazatért. Több mint 700 hosszú, fájdalmas és gyötrelmes nap után Omri végre gyógyító ölelést kaphat Ronitól és Almától [vagyis a lányaitól – a szerk.]”
– írta a férfi családja egy közleményben, hozzátéve: ez „nem személyes győzelem, hanem egy egész nép győzelme”.
Omri Miran családja az elmúlt két évben jelentős erőfeszítéseket tett kiszabadítása érdekében, többek közt Magyarországon is jártak, hogy segítséget kapjanak a zsidó közösségtől és a diplomatáktól.
Kiemelt kép: Omri Miran megöleli a feleségét, miután kiszabadult a Hamász fogságából. Forrás: Izraeli Véderő (IDF).